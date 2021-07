Um quarto das PME não teve ajuda na pandemia

© Igor Martins/Global Imagens

Houve 25,5% de pequenas e médias empresas com quebras de vendas de 40% ou mais que não receberam qualquer ajuda, nem direta nem indireta. É o segundo pior registo europeu dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), atrás do México, Colômbia, Turquia e Chile.

Os dados são avançados pelo jornal Público, com base no mais recente relatório da OCDE sobre o impacto da crise, a resposta dos vários Estados e os fatores estruturais para a recuperação nas PME para os 37 países da OCDE. O estudo conclui que Portugal fez um dos esforços mais modestos e deixou a maior fatia de PME sem ajuda.

O auxílio direto às PME nacionais correspondeu a cerca de 3,6% do PIB, um "valor baixo comparado com o que outros países da OCDE gastaram para apoiarem a economia em 202, em percentagem do PIB", considera Pierre-Alain Pionnier, economista sénio da OCDE. Em termos globais, esse indicador variou entre os 0,6% do PIB no México e os 18% na Nova Zelândia.

Entre os países europeus que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, só a Hungria e a Finlândia gastaram menos, com 2,8% e 3,2%, respetivamente. No entanto, mesmo a Finlândia ajudou mais PME do que Portugal e com um esforço financeiro menor. Em Portugal apenas 21,4% das PME receberam algum tipo de ajuda direta do Estado contra os 35,1% da Finlândia, destaca aquele jornal.