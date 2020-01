Um quinto dos portugueses não faz compras online por receio dos pagamentos

Cerca de 23% dos portugueses indicaram, num estudo europeu hoje divulgado, não fazer compras pela internet por receio com a segurança nos pagamentos ‘online’, sendo este o Estado-membro mais reticente neste tipo de transações na União Europeia (UE).

Em causa está um estudo europeu sobre o uso das tecnologias de informação, no âmbito do qual foram inquiridos, no segundo trimestre do ano passado, 6.624 portugueses de um total de cerca de 200 mil cidadãos da UE, com idades entre 16 e 74 anos.

Neste estudo, Portugal foi o país da União com mais preocupações manifestadas relativamente ao comércio ‘online’, já que 23% dos portugueses afirmaram não ter feito, nos 12 meses anteriores ao inquérito, compras na internet por preocupações de segurança com os pagamentos.

Entre os Estados-membros com percentagens mais altas estão também Espanha (16%), a Hungria e a Finlândia (ambas com 14%).

Em sentido inverso, os países da UE que mostraram menos preocupação com esta questão foram a Estónia (1%), a Polónia, a Dinamarca e a República Checa (todos 2%).

Entre as preocupações destes cidadãos da UE, que ainda assim têm vindo a diminuir desde 2009, estão questões como o uso fraudulento de detalhes dos cartões de pagamento.

O estudo foi divulgado no âmbito do Dia Internacional da Privacidade de Dados, que hoje se assinala.