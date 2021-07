Um terço das empresas de calçado tem trabalho para os próximos três meses

calçado © José Carmo / Global Imagens

Mais de 80% das empresas de calçado têm encomendas para, pelo menos, o próximo mês, sendo que um terço tem trabalho assegurado para três meses. Os dados são do mais recente inquérito covid efetuado pela Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) aos seus associados. Luís Onofre fala em "sinais de consolidação dos negócios".

"Estamos a fazer os trabalhos de casa, desenvolvendo novos produtos e indo ao encontro dos nossos clientes em todo o mundo, mas no final estaremos sempre dependentes da evolução da pandemia", admite, em comunicado, o presidente da APICCAPS, que acaba de ser reeleito para a liderança da Confederação Europeia da Indústria de Calçado (CEC). O setor regressa à presença física nas feiras internacionais este mês, com a participação, de 18 a 20 de julho, de 20 empresas na Expo Riva Schuh, em Riva Del Garda, no Norte de Itália.

A redução de encomendas internacionais continua a ser a "maior preocupação dos empresários", mostra o novo inquérito, sendo apontada por 54% das respostas. Mesmo assim, destaca a APICCAPS, "este é o valor mais baixo dos últimos meses", e que compara com uma média de 70% dos inquiridos nos estudos anteriores. Em contrapartida, o abastecimento de matérias-primas importadas "começa agora a perfilar-se como uma preocupação adicional" para 44% dos empresários.

A mais recente avaliação ao setor contou com a colaboração de 79 empresas, responsáveis por um volume de negócios de aproximadamente 640 milhões de euros e por quase oito mil postos de trabalho.

Recorde-se que, em abril, as exportações de calçado mais do que duplicaram, em termos homólogos, para quase 103,6 milhões de euros, sendo que, no acumulado do ano, o setor está a crescer acima dos 4%, vendendo ao exterior 22 milhões de pares no valor de 497,2 milhões de euros.