Quatro em cada 10 taxas de portagens com aumentos em janeiro

A evolução da taxa de inflação ditou aumentos de preços das taxas de portagens para 2018. A atualização abrange 37% das tarifas, segundo fonte oficial do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

Na rede de autoestradas gerida pela Infraestruturas de Portugal, os preços aumentam em 32% das tarifas ou seja, em 161 das 500 existentes.

Na maior parte destes 161 casos, acréscimo que terá de ser pago pelos automobilistas será de 5 cêntimos, havendo 12 taxas que aumentam 10 cêntimos segundo refere a empresa num comunicado divulgado esta sexta-feira. No caso da A21 (que liga a Ericeira à venda do Pinheiro), não se registará nenhuma alteração de preços.

Ir da Maia a Alfena (A3) passará a custar 30 cêntimos na classe 1. O roço entre Tavira e Monte Gordo, no Algarve, trará acréscimos para quase todas as classes de veículos, exceto para a 3.

Informação detalhada de todos os preços pode ser consultada aqui.

No caso da Brisa, o aumento médio das portagem rondará 1,47% e quem tem um veículo de classe 1, deve preparar-se para pagar mais em 30% das tarifas praticadas nas autoestradas concessionadas a esta empresa.

A legislação determina que a atualização dos valores é feita em múltiplos de cinco cêntimos (com arredondamentos para o múltiplo de cinco cêntimos mais próximo). Esta lógica trava aumentos em alguns dos casos, mas também faz com que as subidas não sejam homogéneas.

Em termos médios, os preços avançam, assim, cerca de 1,47%. Ir de Lisboa ao Porto pela A1 custará mais 45 cêntimos, enquanto a viagem pela A2 de Lisboa ao Algarve implicará um custo adicional de 25 cêntimos – idêntico ao do percurso Marateca/Caia.

Veja, nesta tabela, alguns dos aumentos nas autoestradas da Brisa

Atravessar as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama também ficará mais caro.

E veja aqui a lista completa de novos preços da Brisa.