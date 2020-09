Uma caixa, muita fruta e uma pandemia pelo meio

Sumol+Compal e CGD, duas marcas presentes diariamente nas nossas vidas que não baixaram os braços no apoio à economia, revelam como enfrentaram a pandemia.

Francisco Viana, diretor de marketing e comunicação da Caixa Geral de Depósitos (CGD), e Rodrigo Costa, diretor de marketing da Sumol+Compal, falam-nos sobre a necessidade de estreitar os laços digitais com os clientes, preparando-se simultaneamente e em tempo recorde para dar resposta às necessidades emergentes dos mais frágeis e, como, face ao fecho do canal Horeca, se encontraram formas alternativas de manter vivo o elo com o consumidor português.

Intensos, é assim que Francisco Viana descreve os últimos tempos, marcados por grande incerteza para os quais ninguém estava preparado e a CGD não foi exceção, tendo a preocupação sido garantir a continuidade das operações, visando a proteção dos colaboradores e dos clientes, claramente uma prioridade. Aliás, a primeira preocupação foi assegurar às pessoas que o apoio da Caixa estava garantido tanto para famílias como para empresas. A responsabilidade social foi outra das prioridades, através, entre outros, dum Prémio Caixa Social específico para apoiar as dificuldades emergentes e da participação num conjunto de projetos para ajudar a mitigar o impacto social da pandemia.

Rodrigo Costa destaca o papel que a economia portuguesa e as suas empresas tiveram na generalidade e que ajudou “muito àquilo que foi ultrapassado neste contexto e aquilo que está a ser a reação da sociedade como um todo”. Em termos da Sumol+Compal, adianta, foram vários os eixos de ação: “um marcadamente voltado para as nossas pessoas”, dado que por ser uma empresa de bens considerados essenciais a produção continuou e houve que criar as condições, em especial nas fábricas, para que isto acontecesse. Enquanto empresa agroalimentar sentimos que tínhamos de contribuir com aquilo que sabíamos fazer melhor”, disponibilizando, por exemplo, “unidades dos nossos produtos para médicos e pessoal hospitalar até outras iniciativas desenvolvidas junto de parceiros como o canal Horeca, que, dos nossos stakeholders, foi o que teve um impacto maior”.

Estamos cá

Em tempos emotivos, “A vida não para” foi a campanha da CGD para a pandemia com uma mensagem simples para “um momento superespecial, que nos apanhou a todos de surpresa, e era necessário comunicar que a vida continua, não para, e que o banco continua aberto, para proteger as famílias e as empresas”.

“Dar o melhor da fruta todos os dias”, um anúncio feito com a participação dos colaboradores da Sumol+Compal, foi o escolhido pela marca. O anúncio está em linha com o que a empresa tem vindo a fazer: “procurar trazer mais o lado humano, o lado dos bastidores, as pessoas que estão por trás e que dão o melhor de si para dar o melhor pela fruta. Que melhor momento para esta campanha do que um momento em que a humanização estava presente em toda a sociedade?”.