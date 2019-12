Uma ideia para o futuro de Portugal

“A minha proposta prioritária para o país é aquela que trará maior dignidade à sociedade e maior consistência à economia: investir em literacia digital. O futuro é digital e Portugal só poderá afirmar-se como país competitivo com recursos humanos e cidadão preparados e com competências.”

Alexandre Fonseca, presidente da Altice Portugal

“Acautelar o bem-estar dos nossos filhos e netos nas decisões tomadas do ambiente às pensões ou dívida. A sociedade pode e deve ser mais justa e comprometida com as gerações futuras.”

Isabel Mota, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian

“Foco prioritário na estratégia de criação de mais riqueza e prosperidade, o que significa atuar para subir investimento e melhorar a produtividade. A distribuição de riqueza requer a sua prévia geração. Temos um caminho longo a percorrer para atingir metas próximas dos países do centro da Europa.”

Faria de Oliveira, presidente da APB

“Estabilizar o quadro legislativo das comunicações de forma a garantir condições para a inovação e os investimentos essenciais a um setor indissociável de futuro.”

Pedro Mota Soares, secretário-geral da APRITEL

“Portugal deve criar mais instrumentos para apoiar a capacitação de empresas e colaboradores. Só assim será possível acelerar a transição digital e o reforço da sua capacidade para competir nos mercados internacionais com produtos e serviços com maior incorporação de conhecimento e mais sustentáveis.”

Nuno Mangas, presidente do IAPMEI

“A inovação e a sustentabilidade têm de ser as duas grandes referências para os próximos anos.”

António Rios de Amorim, CEO da Corticeira Amorim

“Sugeria a garantia de estabilidade legislativa que permitisse às empresas desenhar e implementar planos de médio e longo prazo.”

Miguel Almeida, CEO da NOS

“Transformar Portugal num hub de inovação global, num país que, aos olhos de quem investe, inova e cria valor, seja um destino natural para testar negócios, experimentar ideias e partilhar conhecimento. Em cinco passos: competir pelo talento, reforçar a infraestrutura digital, inovar na política de fiscalidade, gerar ecossistemas de inovação e posicionar a marca Portugal para todos.”

Jorge Ribeirinho Machado, professor da AESE Business School

“Reduzir o nível de perdas nos sistemas de abastecimento de água num esforço que mobilize Estado, privados e comunidades. Agir na distribuição e nos comportamentos para enfrentar as alterações climáticas.”

António Pereira da Cunha, CEO do grupo Aquapor

“A cidade deve ser pensada e desenhada para pessoas, não para carros.”

Haya Douidri, Bird

“Mais e melhor crescimento, assente em acréscimos de produtividade e políticas públicas virtuosas, que estimulem o investimento, as exportações e a valorização da oferta nacional. Valorizar as pessoas, promover a economia circular e reforçar o papel das empresas e associações.”

Luís Miguel Ribeiro, pres. Associação Empresarial Portuguesa

“Criar condições para um rejuvenescimento da população através de incentivos à natalidade, reforçar o esforço da implementação de um sistema de justiça mais eficiente e apostar no desenvolvimento de políticas que mantenham os altos níveis de confiança dos consumidores.”

Nuno Pinto de Magalhães, dir. Comunicação e Relações Institucionais da Central de Cervejas

“Reinventar o trabalho. Na redefinição do lugar do trabalhador na criação e repartição de riqueza vai assentar o equilíbrio social.”

Rui Riso, presidente do SBSI e SAMS

“Sermos referência na UE pela capacidade de pôr educação, conhecimento e inovação ao serviço da sociedade que se quer mais equitativa, justa e coesa, garantindo a todos a oportunidade de um futuro digno.”

João Sàágua, reitor NOVA Lisboa

“Criar um cheque-formação individual para toda a população empregada, entregue anualmente e com obrigatoriedade de ser devolvido se não utilizado. Potencia a agilidade das pessoas e das empresas ante os novos desafios e tecnologias.”

Maria de Fátima Carioca, dean da AESE Business School

“O património cultural deve ser gerido de forma integral e em rede, juntando parcerias, para garantir a sua requalificação, sustentabilidade e atratividade ao público. E ainda usar realidade aumentada e virtual como forma de divulgar a nossa cultura a cada vez mais jovens.”

Sofia Cruz, pres. Parques Sintra

“Pôr indústrias culturais e criativas no centro do modelo de desenvolvimento. Elas são garante de diversidade e promoção dos valores que unem o tecido social; motor de emprego, resiliência económica e crescimento inteligente e fator essencial à identidade e coesão do país.”

Manuel José Damásio, diretor do DCAM da U. Lusófona e pres. Ass.. Eur. Escolas de Cinema e Audiovisual

“Que o imobiliário esteja no centro da discussão e beneficie quer quem procura a casa ideal quer os investidores estrangeiros que veem no país uma oportunidade de negócio. Entre inúmeras prioridades, destaco mais incentivos ao arrendamento e a descida do IVA na construção para 6%.”

Pedro Lancastre, dir.-geral JLL

“Agir contra as alterações climáticas – o privado tem um papel aqui. Para um futuro sustentável é ainda urgente repensar o modelo educativo, adaptando-o ao desafio da transformação digital.”

Jorge Sá Couto, chairman jp.ik

“O futuro trará o justo reconhecimento e valorização do nosso vinho no panorama internacional.”

João Portugal Ramos, produtor de vinhos e enólogo

“A regionalização é urgente. Valorizar as características próprias de cada região, fixar rendimentos produzidos e fazê-las repousar neste valioso denominador comum que é a portugalidade garante a necessária consolidação democrática e abre um mundo de oportunidades sociais e económicas, particularmente relevantes no desenvolvimento turístico sustentado e responsável.”

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte

“Inovar e criar valor nas soluções de bens e serviços, apostando no trading de know how e tecnologia entre universidades, centros de investigação e empresas, com novos investimentos em áreas estratégicas relacionadas com a circularização da economia, reduzindo o desperdício, recuperando o acesso ao mercado de utilities, fomentando serviços de tecnologia e engenharia.”

Carlos Rodrigues, Adm. Luságua

“Assegurar que nenhuma empresa ou cidadão fica excluído da revolução digital e que todos beneficiam de um acesso à internet e comunicações telefónicas e postais de máxima qualidade e a preços competitivos. Essencial para a coesão territorial e para que as gerações mais jovens tenham verdadeira igualdade de oportunidades.”

Cadete Matos, pres. Anacom

“A estabilidade política e fiscal, a inovação como paradigma, a valorização das pessoas com programas de formação úteis, a reforma séria da educação e a sustentabilidade ambiental serão fundamentais. Para atingir estes objetivos há que fazer compromissos, mobilizar vontades e estimular a criatividade e a competitividade.”

Gonçalo Lobo Xavier, APED

“Promoção da habitação acessível para jovens e classe média, que hoje sofrem as consequências de décadas sem resposta efetiva de uma política habitacional. Que o Estado tenha um papel ativo na promoção do aumento da oferta a preços acessíveis, com programas efetivos e eventuais parcerias público-privadas que permitam um aumento da oferta a preços controlados.”

Luís Lima, presidente da APEMIP

“Atingirmos o nível de qualidade de vida para toda a população residente, sendo necessário o aumento da eficiência produtiva, o crescimento real do nível médio de rendimento disponível por família e mais balanço entre vida laboral e privada.”

Nuno Luz, diretor-geral da FNAC

“Ambição nacional que passe por ter consenso em torno dum modelo de crescimento assente em setores que contribuam para o desenvolvimento sustentável e a economia circular.”

Rui Ferreira, presidente APCOR

“Um Semáforo do Impacto Ambiental nos bens de consumo, informando sobre a sustentabilidade do ciclo de vida ajudar-nos-ia a tomar decisões. É votar com o seu dinheiro.”

Nuno Brito Jorge, fundador da Coopérnico e GoParity

“Temos tudo para ser o paraíso para empresas e trabalhadores: talento, qualidade de vida e facilidade nos idiomas. Para criar emprego e captar talento e investimento estrangeiro, é preciso uma redução brutal de IRC e IRS e mudar a lei laboral.”

Duarte Líbano Monteiro, diretor-geral ibérico da Ebury

“Que o país siga o caminho de Cascais e todos os transportes públicos possam ser gratuitos para os munícipes e tendencialmente gratuitos nas áreas metropolitanas em breve.”

Nuno Piteira Lopes, vereador da Câmara Municipal de Cascais

“Convidar todas as grandes empresas portuguesas e o setor público, em linha com a Diretiva Europeia de Informação Não Financeira, a partilhar informação relevante da sua operação ao nível da sustentabilidade. As organizações devem mostrar nos relatórios o plano de sustentabilidade em toda a cadeia de valor.”

Carlos Barros, managing director da Fujitsu Portugal

“Portugal é dos países onde a demografia implicará maior reforço orçamental na Saúde. Para acomodar a pressão demográfica e a inovação que vem sendo criada com ganhos fortes em saúde, não basta reforçar verbas, são necessários orçamentos plurianuais que garantam estabilidade e previsibilidade para o setor e um modelo de financiamento que valorize os melhores resultados.”

Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen Portugal

“Concentrar-nos no enorme património moral e natural que nos faz ser solidários com tudo e todos os que sofrem, ter vergonha de não sermos suficientemente bons e capacidade de ver e apreciar a natureza e beleza até nas pequenas coisas é a nossa maior riqueza.”

Victor Gandarela Vasques, business activator da CO-UP BA

“Investir na qualificação de trabalhadores, gestores incluídos, para a economia da digitalização. Subir salários e aumentar a flexibilidade laboral para novas formas de trabalho e organizações. Altos salários poderão reconfigurar o ecossistema empresarial, investimento em mais capital produtivo e meritocracia.”

Paulo Carmona, presidente FAE

“Perceber que a nossa verdadeira riqueza está no património. Portugal é um país de herança de tradições.”

Nuno Marinho, presidente da Ass. Ourivesaria e Relojoaria de Port.

“Um Estado mais interventivo na exigência às empresas em planos de formação com valor acrescentado, para fazer face à constante alteração da envolvente económica (novas tecnologias) que conduz a uma menor procura por profissões indiferenciadas, mas também à imigração jovem e à reduzida natalidade.”

António Monteiro, country manager da Iberinform Portugal

“Apostar em educação, transformação de competências e requalificação de RH que nos dê valências para atrair os melhores talentos, em plena transformação da economia global, e para sermos um hub de excelência, intensificando as exportações de serviços e know how português.”

Luís Urmal Carrasqueira, diretor-geral da SAP

“A inteligência artificial assume-se como uma das áreas mais emocionantes e que se antecipa figurar no topo da agenda da próxima década.”

Miguel Araújo, dir. Com. Relações Institucionais da Super Bock

“Que o setor vitivinícola se continue a consolidar como uma referência da inovação e da sustentabilidade no mundo, reforçando valor, dinamismo e contributo para o emprego e para as exportações nacionais.”

Fernando da Cunha Guedes, CEO da Sogrape

“Continuar a contribuir para a eficiência na cadeia de valor, liderando a promoção da competitividade, sustentabilidade e transformação digital dos agentes económicos.”

João Guimarães, dir.-exec. GS1

“O vinho propõe-nos bons negócios. É um setor que se radica no interior, gerando riqueza e postos de trabalho onde escasseiam alternativas.”

Manuel Pinheiro, pres. Comissão de Vitic. Região dos Vinhos Verdes

“Da qualidade da educação virá o conhecimento capaz de fazer promover o desenvolvimento sustentável. O futuro tem ainda de passar pela indústria, verdadeiro trigger para emprego, IDE, inovação, criação de riqueza e modernidade.”

João Miranda, CEO da Frulact

“Reduzir e repensar o consumo, reutilizar, separar resíduos e melhorar o processo de recolha e reciclagem.”

Pedro Nazareth, diretor Electrão

“A próxima década terá como tema a transição energética, num complexo xadrez de coordenação de estratégias entre os Estados para garantir, em simultâneo, a competitividade, a sustentabilidade e a segurança no abastecimento de energia.”

Suzana Toscano, diretora AGN

“Superar os padrões de qualidade. Procurar sempre soluções inovadoras que excedam necessidades do mercado, estimulando pensamento crítico, criativo, espontâneo e honesto. Errar rápido e incorporar a experiência dos menos jovens.”

João Oliveira Crespo, diretor ISQ

“Estabelecer estratégias claras de enriquecimento demográfico é um desígnio nacional prioritário. E uma escola mais flexível e atualizada, focada nas novas competências.”

Pedro Diogo Vaz, senior partner da Superbrands

“Responder ao maior desafio de Saúde Pública: integração de cuidados, com foco na base da pirâmide; Cuidados de Saúde Primários, centrados na pessoa e não na doença.”

Carla Nunes, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública

“Reduzir a taxa de IRC para metade permitiria aumentar emprego, consumo e investimento e gerar mais receita (IVA, IRS, Segurança Social).”

Marco Freire, COO da Whitestar

“Portugal deve posicionar-se como uma geografia com um business environment de referência, convidativa a quem quer iniciar e desenvolver negócios e a quem procura lazer.”

Paulo Gil André, managing partner da Baker Tilly

“Aproveitar todo o potencial na área das TIC e rentabilizá-lo no desenvolvimento da economia digital para sermos um hub tecnológico de referência na Europa.”

José Manuel Oliveira, CEO da Decunify

“Prosseguir o caminho do desenvolvimento de uma mobilidade aérea sustentável e inclusiva: abrir Portugal ao mundo e criar valor.”

Thierry Ligonnière, CEO da ANA

“A subida da esperança média de vida e da idade da reforma pode ter impacto significativo na capacidade de inovação e competitividade.”

Miguel Fernandes, diretor de negócios da PayPal Portugal

“Oferecer soluções como carsharing para quem não quer comprar carro mas está sempre em movimento, mas assegurar soluções também a quem valoriza o ownership e procuram opções sustentáveis.”

Massimo Senatore, diretor-geral da BMW Portugal

“Acelerar o desenvolvimento económico e social. A indústria do vestuário e da moda continuará a contribuir para a competitividade da economia, coesão social e territorial.”

César Araújo, pres. da ANIVEC

“Gerir de pessoas irá exigir a implementação de estratégias para atração e retenção de talento.”

Isabel Azevedo, CEO Fricon

“O que nos distinguirá da concorrência internacional: a capacidade de atrair e reter talento especializado.”

Sebastião Lancastre, Easypay

“Instituir um compromisso para a década que ofereça estabilidade e previsibilidade necessárias para se potenciar a agricultura como motor de crescimento e emprego, promovendo a agregação de valor em sintonia com metas ambientais.”

Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP

“Transformação das empresas pela modernização digital, inovação em produto e processo, por via da capacitação interna ou integração em dinâmicas de inovação e investigação colaborativa. Para melhor enfrentar novos desafios e mercados.”

Amândio Santos, presidente da PortugalFoods

“Um território mais coeso, com melhores níveis de competitividade e sustentabilidade, que assegure crescimento, qualidade de vida e geração de novas oportunidades em espaços como o Interior.”

Manuel Reis Campos, presidente da AICCOPN

“Apostar nas pessoas através da educação, saúde e solidariedade social; desenvolver a economia sustentada nas exportações, turismo, inovação e robustez das empresas; reformar e modernizar o Estado.”

Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal

“Não temos de inventar a roda, basta usar a que os outros já criaram e experimentaram com sucesso.”

Mário Jorge Machado, pres. ATP

“Dar centralidade ao trabalho e aos direitos dos trabalhadores.”

Arménio Carlos, sec.-geral CGTP

“Um pacto de regime para o crescimento da economia, assente na promoção da competitividade.”

Paulo Vaz, diretor-geral da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal

“Reforçar as condições para atrair e sobretudo manter talentos para desenvolver os setores que serão estratégicos: ambiente, inovação, lazer e saúde. Que nos mantenhamos um dos países mais eco-friendly.”

Miguel Checa, diretor-geral da Goldenergy

“À imagem do que se fez na promoção como destino turístico, deveríamos, agora, fazer o mesmo para atrair talento. Só assim poderemos ambicionar ser competitivos e combater o verdadeiro inferno demográfico que é seguramente o maior desafio de Portugal.”

Miguel Fontes, diretor-executivo da Startup Lisboa

“Um choque de natalidade e imigração qualificada jovem como política de longo prazo extremamente agressiva, um desígnio nacional.”

Filipe Santos, dean da Católica Lisbon School of Business&Economics

“Intensificação da inovação e da automação, acompanhada da mobilização dos vários atores (educadores, empregadores e governo) para a valorização do capital humano e da atração de talento.”

Pedro Queiroz, diretor-geral FIPA

“Com uma digitalização crescente em todos os setores cabe também ao Estado procurar ganhos de eficiência nos serviços, investindo na simplificação, automação e qualidade. Um Estado mais eficiente cria condições para reduzir e simplificar impostos e encargos sociais – é essencial para a competitividade.”

Miguel Salgueiro, CEO Nextbitt

“O futuro na saúde passa por responder a três desafios: combate às desigualdades; melhoria no acesso; promoção de hábitos de vida saudáveis. Para isso é preciso financiamento adequado, um programa de investimento em infraestruturas e equipamentos, uma aposta nos sistemas de informação e captação de recursos humanos.”

Fernando Araújo, presidente do Conselho de Adm. do CHUSJ

“Reforma do Estado e desburocratização de processos são expressões gastas pelo uso continuado mas até hoje quase sem efeito prático. É urgente reformar e simplificar.”

Luís Mesquita Dias, Vitacress

“Lançar as bases de um capitalismo 2.0 que reconcilie criação de riqueza e sustentabilidade a longo prazo. O capitalismo pode e deve ser verde.”

Pedro Norton, CEO da Finerge

“Um projeto mobilizador que inspire a sociedade para o desenvolvimento de um país sustentável e explore aquilo em que nos distinguimos. É importante definir-se visão e estratégia a dez ou mais anos, apoiada por políticas públicas, mas que envolva a sociedade e o setor privado.”

António Miguel Ferreira, CEO da Claranet

“A mudança já começou, mas é fundamental a adoção de soluções de baixo carbono.”

João Bento, CEO dos CTT

“Portugal terá de se posicionar, reformulando o ensino e focando-se em competências digitais como a Programação e o Inglês.”

Benjamim Simões, Cofidis

“Implementar uma estratégia para a educação de qualidade, atração de emigrantes e imigrantes para inverter o saldo negativo de população.”

Margarida Almeida, CEO da Amazing Evolution

“Que em 2030, sejamos reconhecidos internacionalmente pelo talento. Um país que alia às suas raízes a inovação a sentido crítico apurado.”

Luís Onofre, pres. APICCAPS

“Tirar partido dos benefícios da revolução digital em prol do desenvolvimento económico e social.”

Mário Vaz, CEO da Vodafone

“Portugal tem tudo para dar certo. Precisa investir na educação, orientando-a para ciência, tecnologia, matemática e engenharia, posicionando-se para a liderança tecnológica na UE.”

Kenneth Norris, Somincor

“Apostar forte na qualidade e estratégias que promovam adequação de cuidados numa ótica multidisciplinar permite olhar com otimismo a evolução demográfica, a inovação tecnológica e as mais exigentes expectativas das pessoas na saúde.”

Graça Feitas, Dir.-geral da Saúde

“Apostar no bom que temos. Os turistas são o nosso petróleo. Há que dotar as cidades de equipamentos e políticas definidas para atrair um turista exigente e que gaste mais.”

Rui Paula, chef