Uma ideia para Relançar Portugal

Ana Marcela, Ana Laranjeiro, Diogo Ferreira Nunes e Ilídia Pinto 12 Dezembro, 2020 • 19:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

João Vieira Lopes, presidente da CCP

Planear melhor, concretizar com rapidez e eficácia

Francisco Gírio, secretário-geral dos Cervejeiros de Portugal

Mobilizar os decisores em parceria com todos os stakeholders para conduzir, de novo e em segurança, os portugueses aos nossos hotéis, restaurantes, cafés e bares.

Jorge de Melo, CEO da Sovena

Portugal deve reinventar-se antes de inventar, apostando em setores onde é reconhecido e cujo potencial de crescimento depende mais de nós do que dos outros, deixando de se autoimpor limitações ao crescimento.

José Reis da DHL Express Portugal

Na maior prova de esforço e compromisso que todos experienciamos, é fundamental que, quer a sociedade civil quer o tecido empresarial, organismos privados ou públicos, concertem esforços. O reforço do investimento nas estruturas logísticas, a aposta na descarbonização e a promoção da economia circular, o apoio à diversificação das fontes de crescimento da economia e uma cultura de inovação e transformação digital deverão estar entre os princípios orientadores do relançamento da economia portuguesa.

Miguel Pina Martins, presidente da AMRR

Portugal terá tanto mais futuro quanto melhor cuidar do presente, respeitando o passado. A partir de uma real partilha de sacrifícios entre todos, Portugal voltará brevemente à normalidade.

Pedro Mota Soares, secretário-geral da APRITEL

Criar condições para que o 5G permita um novo salto tecnológico nas telecomunicações, bem como na competitividade e eficiência dos diferentes setores económicos do país.

Stephan Morais, líder da Indico Capital Partners

Reformular profundamente os processos de trabalho e digitalizar a interação entre o Estado e os cidadãos e as empresas.

Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal

Educar, inovar, modernizar, desburocratizar e digitalizar para atrair, investir, competir, convergir e crescer a ritmo acelerado.

Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da APED

Apoiar as empresas e as famílias: eliminar tributações excessivas e criar benefícios fiscais eficazes à criação e manutenção de postos de trabalho e canalizar os fundos europeus para aumentar a liquidez das empresas e possibilitar formação aos cidadãos, com impacto na economia real.

Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP

Portugal precisa de um Turismo vivo, pujante e cada vez mais sustentável para que a retoma e o crescimento sejam uma realidade num futuro próximo.

Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal

Implementar uma estratégia de relançamento do setor primário, ajustando legislação e concedendo apoios e incentivos aos produtores, tendo em conta a nova realidade trazida pela pandemia.

Gaspar d'Orey, CEO da Dott

Continuar a investir no que a pandemia nos obrigou a fazer bem: a aceleração da transformação digital das empresas portuguesas.

Carlos Vicente, managing director da Vitacress

Redescobrir as nossas províncias - dinamizar a agricultura, promover a atividade económica regional como fontes de riqueza e de autonomia nacional.

Jorge Tomás Henriques, Presidente da FIPA

Apostar na indústria portuguesa agroalimentar como setor estratégico para o relançamento da economia nacional.

Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da Vila Galé

Apesar de ter sido um dos setores mais afetados, não temos dúvidas que no período pós-pandemia, o turismo em Portugal poderá retomar rapidamente o seu vigor e ajudar numa recuperação mais rápida da economia. Infraestruturas, natureza, gastronomia, património, pessoas manter-se-ão fatores de atração e com uma eficiente e rápida campanha de comunicação nos mercados emissores, o turismo em Portugal dará rapidamente o seu contributo para a recuperação do PIB e das exportações de serviços.

Sandra Vera-Cruz, diretora-geral da Coca-Cola Portugal

Estimular o consumo das refeições em restaurantes para apoiar o setor e a sobrevivência de negócios que são muito relevantes na dinamização da economia nacional e local deve ser uma das prioridades de Portugal para 2021. Terá de ser feito quer com o contributo dos consumidores nacionais quer através da recuperação do turismo, um setor onde o país é uma referência mundial.

Ana Isabel Trigo Morais, CEO Sociedade Ponto Verde

No "ano zero" do Pacto Ecológico Europeu o país tem de criar condições para uma reindustrialização verde assente na inovação, na transição digital e na neutralidade carbónica. O setor dos resíduos pode alavancar o aparecimento de novos negócios que serão indispensáveis para a retoma da economia nacional e europeia.

Rui Torgal, diretor-geral da ERA Portugal

O mercado imobiliário português tem a capacidade única de se manter continuamente sob os holofotes do investimento estrangeiro e será esta a chave para que o setor imobiliário se torne num dos impulsionadores do relançamento de Portugal num ano tão atípico.

Daniel Redondo, CEO da Licor Beirão

Revolucionar o sistema educativo com o objetivo de adaptar a formação dos jovens às necessidades que o país enfrentará dentro de dez anos.

António Sampaio de Mattos, presidente da APCC

Apoiar o comércio, a restauração e os serviços é fundamental para relançar Portugal. Assim fazem os centros comerciais.



Francisco Calheiros, presidente da CTP

A melhor ideia para relançar Portugal será apostar em medidas estratégicas para reposicionar a economia, promover Portugal como destino turístico e restabelecer a confiança dos cidadãos e dos mercados num cenário de pós-pandemia.

Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions

Apostar na digitalização da economia, na reindustrialização e recolocar as exportações como nosso grande motor de crescimento. Pôr mais empresas a exportar e para mais mercados. Exportar é o caminho certo e mais rápido para sairmos desta crise.

Luís Onofre, presidente da APICCAPS

Portugal é um país repleto de criatividade e talento. Ainda que seja indispensável potenciar o saber fazer acumulado ao longo de gerações, importa em definitivo apostar numa nova geração de empreendedores e valorizar o talento nacional.

Alexandre Meireles, presidente da ANJE

Menos burocracia, mais celeridade, confiança nas instituições, confiança dos e nos empresário portugueses, formação, capacitação e, sobretudo, muita resiliência, assim como dinheiro vivo para as empresas.

José Rui Felizardo, presidente do CEiiA

Para relançarmos Portugal, o futuro não se reivindica, constrói-se.

João Rui Ferreira, presidente da Apcor

Elevar a confiança dos portugueses, com um novo discurso de ambição num Portugal que olha para o mundo como plataforma de atuação global e que aposte numa aliança entre o conhecimento e os nossos recursos, humanos e naturais. Portugal deve assumir de forma clara o seu posicionamento global como plataforma de relação entre povos e continentes, num discurso que nos traga ambição e confiança, numa aposta nos nossos recursos naturais e que estimule os portugueses para o seu melhor, orgulhosos da nossa história mas sobretudo com ambição de sermos líderes no futuro.

Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro-Delta Cafés

É determinante que as empresas, tendo como base uma política de crescimento sustentável, tenham a capacidade, as ferramentas e a visão de apostar em simultâneo numa cultura de inovação e no reforço tecnológico como via indispensável para a internacionalização dos seus produtos, poupando anos de trabalho e tornando o comércio mais justo, o que irá resultar na atração de pessoas e no consequente aumento da competitividade nos mercados.

César Araújo, presidente da ANIVEC

Todos concordam que a indústria portuguesa é resiliente tem qualidade e diversidade por isso Portugal não se pode demitir da sua tradição e vocação industrial.

Rafael Campos Pereira, vice-presidente da AIMMAP

É cada vez mais urgente e vital que os recursos dos contribuintes sejam dirigidos de forma predominante a estímulos à atividade empresarial, para dessa forma se poder criar e distribuir bem-estar. Insistir no fomento assistencialista sem antes disso se promover a criação de valor, redunda em repartição de pobreza e não em distribuição de riqueza.

Olivier Establet, CEO da DPD Portugal

A sustentabilidade é um desafio de toda a economia e sociedade portuguesa, pelo que devemos reinventar os processos e apostar em soluções como a mobilidade elétrica ou as energias renováveis, com os talentos e a criatividade de que já dispomos.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP

A ideia da AEP para relançar Portugal assenta, sobretudo, na valorização da indústria portuguesa, que tem um reconhecido efeito, direto e indireto, nos restantes setores da economia. Para reanimar a atividade económica, com mais exportações e investimentos, é fundamental que os decisores políticos estejam cientes das necessidades concretas das empresas, que são o instrumento essencial para a recuperação, o crescimento e a criação de emprego.