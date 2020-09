União Europeia quer apertar emissões com notas metas

Os países da União Europeia pretendem apertar as emissões na região através de fixação de novas metas. O assunto vai estar em cima da mesma na próxima semana, em que haverá uma reunião dos representantes dos 27 para discutir o projeto para este novo plano, adianta esta quinta-feira a agência Bloomberg.

As novas metas serão definidas de duas formas: além da fixação de objetivos intermédios para 2040, a União Europeia quer apertar as metas já fixadas para 2030. Pretende-se ainda clima uma lei europeia para o clima, que seria o documento fundador do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), para a transição verde e digital na região.

Até agora, Bruxelas definiu objetivos de redução das emissões para 2030 e para 2050 – neste ano, pretende ser o primeiro continente neutro em emissões. A existência de metas intermédias para 2040 é uma das novidades e terá de ser acordada até 2024.

Nos objetivos para 2030, o objetivo da Comissão Europeia é aumentar de 40% para 55% a meta de redução das emissões em comparação com 1990. Mais detalhes sobre este plano serão conhecidos no final de setembro.

Os estados membros da UE, ainda assim, pretendem que as metas para o clima continuem a ser aprovadas pelos Governos nacionais e pelo Parlamento Europeu, em vez da Comissão Europeia, como propõe a equipa liderada por Ursula von der Leyen.

As novas propostas para o clima serão discutidas debaixo da presidência alemã do Conselho da União Europeia, lugar que será assumido por Portugal no primeiro semestre de 2021.