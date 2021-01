UNICEF estima que nasceram hoje mais de 370.000 crianças no planeta

© Pixabay

Segundo as suas previsões, nasceram 371.504 bebés no primeiro dia de 2021, dos quais 60.000 na índia, cerca de 35.600 na China e mais de 21.400 na Nigéria.

Além destes, 14.161 vieram ao mundo no Paquistão, 12.336 na Indonésia, 12.006 na Etiópia, 10.312 nos Estados Unidos da América, 9.455 no Egito, 9.236 no Bangladesh e 8.640 na República Democrática do Congo.

A organização prevê também que durante 2021 nascerão 140 milhões de crianças, que terão uma esperança média de vida de 84 anos.

"As crianças que nascem hoje chegam a um mundo muito diferente do de há um ano e um ano novo traz novas oportunidades de ser reinventado", declarou a diretora executiva da UNICEF, Henrietta Forre, que também recordou que em 2021 a organização cumprirá 75 anos de vida.