“Único poder executivo do PR no Estado de Emergência é declará-lo”

“O Estado de Emergência não dá poderes executivos ao Presidente da República. Apenas lhe cabe declará-lo.” Tiago Duarte, constitucionalista, é claro no que ao Estado de Emergência diz respeito, explicando que é ao governo que cabe em seguida aplicar medidas e determinar que tipo de direitos são suspensos, para quem, por que período, etc. Como é claro relativamente à possibilidade de ser amanhã decretado: “Suspender os direitos constitucionais não me parece a melhor solução.”

Para Tiago Duarte, tudo está a encaminhar-se, ainda assim, para que amanhã seja decretado Estado de Emergência, mas será mais para responder às críticas de não se estar a fazer tudo ou a tomar as medidas mais extremas. “Mais útil seria que o Conselho de Ministros decretasse Estado de Calamidade, a mais séria medida prevista no âmbito da Proteção Civil.

Atualmente em Estado de Alerta, “Portugal tem seguido voluntariamente as recomendações, nomeadamente ficando em casa. Ao decretar-se Estado de Emergência, as pessoas vão sentir-se forçadas a fazer o que já estão a fazer voluntariamente. Não vejo que haja vantagem nisso.”

Quanto às consequências do Estado de Emergência, dependerão dos termos em que for desenhado quando o Presidente o decretar. “O que acontece é que isso permite suspender certos direitos previstos mas terá de ser concretizado quais são, em que regiões, em que universo de pessoas, etc. Em abstrato, permitirá, claro, reforçar os poderes de entidades administrativas e o recurso às Forças Armadas, por exemplo”, explica o constitucionalista. “Mas o que for desenhado acredito que será uma versão light.” Que passará, no fundo, pelo que agora são recomendações acatadas pela maioria dos portugueses: ficar em casa exceto se for imprescindível sair, fechar estabelecimentos não essenciais, etc.

Tiago Duarte considera porém que “suspender a Constituição – que acredito, enquanto constitucionalista, estar sempre do lado da solução e não do problema – para acudir a uma situação de emergência não é de todo a melhor solução”. E explica porque considera que dar o passo para tomar a medida mais grave no âmbito da Proteção Civil seria mais proveitoso. “Decretado pelo Conselho de Ministros, o Estado de Calamidade permite tomar medidas mais acentuadas.”

E será essa a ideia do primeiro-ministro, António Costa, que ainda ontem defendeu a necessidade de escalar medidas com conta, peso e medida, em vez de partir de imediato para a medida mais radical (leia mais aqui).