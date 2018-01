Unidade de Grandes Contribuintes ‘cobrou’ 19 mil milhões de euros em 2017

Os dados são ainda preliminares, mas a Unidade de Grandes Contribuintes (UCG) foi responsável pela cobrança de cerca de 19 mil milhões de euros de impostos, o que equivale a cerca de 45% do total da receita fiscal arrecadada no ano passado. São mais 3,3 mil milhões de euros do que em 2016.

Estes dados foram referidos esta quarta-feira pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Orçamento e Modernização Administrativa. Na origem desta audição está um requerimento do Bloco de Esquerda (votado por unanimidade) apresentado depois de ter sido noticiado que a Autoridade Tributária e Aduaneira desistiu de cobrar uma dívida de cerca de 125 milhões de euros à Brisa.

Em causa está a anulação de uma dívida de IRC pela venda de uma participação de 16,35% que a Brisa tinha na brasileira CCR. Esta alienação rendeu à concessionária de autoestradas 1,3 mil milhões de euros. A decisão de anulação da dívida, segundo foi noticiado pelo Jornal de Negócios, terá sido tomada sem que existisse consenso dentro da própria AT.

O processo remonta a 2013 e, segundo afirmou esta quarta-feira António Mendonça Mendes, foi alvo de vários pedidos de parecer pelo facto de terem surgido dúvidas. A decisão de anulação da dívida foi tomada em 2016 e, precisou o secretário de Estado, o mais difícil neste processo foi tomar uma decisão.

“O mais difícil foi a decisão tomada”, referiu o secretário de Estado, afirmando que estava em causa um processo complexo e que é normal que em processos de maior complexidade haja interpretações diferentes e dúvidas e que sejam pedidos vários pareceres. António Mendonça Mendes esclareceu ainda a sequência de pareceres pedidos (aos serviços de consultoria jurídica e contencioso, Centro de Estados Fiscais e direção do imposto sobre o rendimento), acentuando que os dois primeiros órgãos são de consulta, cabendo ao último “fixar os entendimentos”.

No desenrolar deste processo, que o secretário de Estado considera ter sido “normal” e “o adequado”, foi ainda tomada a decisão de avançar com a liquidação do imposto (para evitar a caducidade do direito), e que foi já depois de o contribuinte em causa ter reclamado que foi conhecida a decisão dos serviços do rendimento a deferir a reclamação. Ou seja, dando razão ao pedido de anulação da dívida.

No requerimento da audição, a deputada do BE Mariana Mortágua referia que este caso é mais um sintoma da fragilidade da Unidade de Grandes Contribuintes e que foi também acentuada no parecer do Tribunal de Contas à Conta Gera do Estado de 2016.

A Unidade de Grandes Contribuintes foi criada em 2012, tendo entrado no terreno ao longo de 2013. Esta Unidade tem equipas dedicadas ao acompanhamento tributário das entidades de maior dimensão, de forma a promover assistência no cumprimento das obrigações fiscais e reduzir a litigância e os riscos de incumprimento. Mais recentemente, em 2016, foi decidido estender ao raio de ação da UGC os particulares com elevado património.

Há cerca de um ano foi publicada a lista de entidades acompanhada, que incluía 417 empresas da área da banca, seguros, hospitais EPE e distribuição de energia, entre outros. Os critérios previstos na lei determinam que ficam na mira desta Unidade de Grandes contribuintes as empresas que faturam por ano mais de 200 milhões de euros (na banca e seguros o valor são 100 milhões de euros) e todas as entidades com um valor global de impostos pagos acima dos 20 milhões de euros.

No caso dos particulares, são acompanhados os que têm um rendimento superior a 750 mil euros anuais ou que sejam detentores de património de valor superior a 5 milhões de euros.