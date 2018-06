Unidade de Grandes Contribuintes vai chegar a mais instituições financeiras

O governo acabou com o limite do volume de negócios que até aqui estava entre os critérios para que uma instituição financeira fosse seguida de perto pela Unidade de Grandes Contribuintes. As novas regras, agora publicadas mas que produzem efeitos a 1 de janeiro deste ano, colocam sob o escrutínio desta unidade especial do fisco todas as instituições supervisionadas pelos reguladores financeiros, o que irá aumentar o universo de empresas acompanhadas e que é atualmente de 417.

As entidades supervisionadas pelo Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (com exceção das que exerçam atividade de mediação de seguros) vão passar a ser acompanhadas pela Unidade de Grandes Contribuintes, independentemente do volume de negócios ou do valor de impostos que paguem.

Esta medida vem, no fundo, alargar à generalidade das instituições financeiras o acompanhamento da UGC, ao eliminar a necessidade de haver um registo de volume de negócios anual de pelo menos cem milhões de euros para que a sua situação fiscal fosse seguida de perto por esta unidade.

Mantém-se, ainda assim, entre os critérios de acompanhamento por parte da UGC a generalidade das entidades que, não sendo supervisionadas por nenhum dos três reguladores referidos, tenham um volume de negócios anual da ordem os 200 milhões de euros.

A UGC foi criada em 2012 com o objetivo de centralizar num único local a relação entre alguns contribuintes e a administração fiscal. Esta forma de atuar permite que a AT tenha uma visão permanente destes grandes contribuinte e perceber se o seu comportamento se está a afasta dos padrões tidos como razoáveis no contexto económico e empresarial em que se inserem.

A lista de contribuintes com perfil para ser acompanhada pela UGC é publicada em Diário da República, tendo a última (que deverá agora ser atualizada à luz destas novas regras) colocado no raio de ação desta Unidade especial um total de 417 empresas.

Em 2016 foi decidido alargar este escrutínio da AT a contribuintes particulares, desde que se trate de pessoas com um rendimento anual superior a 750 mil euros ou que detenham ou beneficiem (direta ou indiretamente ) de um património de valor superior a cinco milhões de euros.

Os particulares que cumpram estes requisitos são notificados de que passam a ser acompanhados pela Unidade de Grandes Contribuintes, mantendo-se esta situação nos quatro anos seguintes mesmo que, entretanto, deixem de ter um nível de rendimento ou de património daquela dimensão.