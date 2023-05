Unidades de participação em fundos de investimento crescem 461 milhões até março

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa (Angelo Lucas/Globalimagem) © Angelo Lucas/Globalimagem

As unidades de participação emitidas pelos fundos de investimento totalizavam 35.949,3 milhões de euros no final do primeiro trimestre, mais 461,2 milhões de euros do que no mesmo período de 2022, anunciou esta terça-feira o BdP.

De acordo com o Banco de Portugal (BdP), face a dezembro de 2022, o valor das unidades de participação emitidas pelos fundos de investimento aumentou em cerca de 1.005 milhões de euros.

O BdP destaca que as aplicações de particulares nos fundos de investimento subiram "quase 1.000 milhões de euros" face a dezembro, para 18.234,9 milhões de euros, representando 51% do total.

Quanto ao tipo de fundo, o banco central regista que os fundos imobiliários "continuavam a ser a tipologia com maior peso no setor, correspondendo a 41% do total do ativo dos fundos de investimento no final de março de 2023", sendo seguidos pelos fundos de obrigações (23%) e outros fundos (17%).

"As aplicações dos fundos de investimento continuaram a privilegiar o investimento em ativos não financeiros, designadamente imóveis, e, em segundo lugar, os títulos de capital", acrescenta o BdP.