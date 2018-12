Unidades incubadas no Centro empregam 4.000 pessoas

“Há na região um conjunto de incubadoras que têm um percurso consistente”, disse à agência Lusa o presidente do Conselho Empresarial do Centro (CEC) – Câmara de Comércio e Indústria do Centro, José Couto.

O empresário salientou ainda que, desde a última década, “a experiência de algumas incubadoras” acabou por incentivar a criação de outras, reforçando o tecido empresarial na região Centro e promovendo a criação de emprego.

“Este ecossistema que criámos na região funcionou”, acrescentou, realçando que “centenas de empresas” envolvidas em processos de incubação, nos últimos 12 anos, empregam atualmente 4.000 pessoas.

José Couto falava na sede do Conselho Empresarial do Centro, em Coimbra, à margem do seminário de encerramento do projeto “Incubação Centro 2016”, promovido pelo CEC e pela Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro (RIERC), liderada por Paulo Santos, que também interveio na sessão.

Para “consolidar esta forma de estar e uma lógica de rede” para os agentes económicos, “é preciso mediar realidades completamente diferentes”, nos distritos de Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco, referiu.

José Couto defendeu “uma nova linguagem de aproximação” aos empreendedores e salientou a importância de “uma organização estruturada para atrair estes novos empresários”.

Paulo Santos, por sua vez, ao fazer durante os trabalhos um balanço final das atividades desenvolvidas e o impacto obtido com o projeto “Incubação Centro 2016”, afirmou que o trabalho das incubadoras na região proporciona “uma realidade que apraz registar”.

Também presente na sessão, em representação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Conceição Carvalho sublinhou o impacto das iniciativas de incubação empresarial.

Trata-se de uma área do empreendedorismo que a CCDRC “quer continuar a apoiar”, apostando em projetos “que têm por fim o impacto na economia”, adiantou.

O projeto “Incubação Centro 2016” foi cofinanciado pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do programa Centro 2020.