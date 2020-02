Unidos de facto já poderão pagar IMI em prestações

Os casais que se encontrem em regime de união de facto, os casados mas com a casa adquirida antes do casamento e com regime de separação de bens, já poderão pagar o IMI em prestações.

Até agora, esse regime estava vedado quando o montante a pagar não era suficiente para partir em prestações. Esse obstáculo cai com a aprovação de uma proposta de alteração do CDS que foi aprovada esta quarta-feira no Parlamento na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.

“Para os sujeitos passivos que vivem em união de facto ou que tenham adquirido prédios anteriores ao casamento (aquisição do prédio em compropriedade) é feita uma liquidação separada do IMI, pelo que o pagamento a prestações é dificultado e/ou impossibilitado”, começa por lembrar a nota justificativa da proposta do CDS-PP que passou com os votos a favor do CDS, PSD, Bloco de Esquerda, PAN, Iniciativa Liberal e Chega. O PS votou contra e o PCP absteve-se.

Tendo em conta esta limitação da lei, os centristas sublinham que “há muitos contribuintes que, apesar de viverem em economia comum, casados ou unidos de facto, não podem usufruir da possibilidade de pagamento do imposto em prestações, considerado na sua totalidade e não na parte que cabe a cada um.”

As regras atuais definem que se o valor do IMI for igual ou inferior a 100 euros, deve ser pago numa prestação única. Caso o montante seja superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros, o pagamento é feito em duas prestações. Para importâncias superiores 500 euros, paga-se em três prestações. Este fracionamento já está também ao alcance dos casais em união de facto, casados com casa adquirida antes do casamento e com regime de separação de bens.