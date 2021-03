United States of Premier League

Alan Pace © Burnley FC

Alan Pace foi chefe de vendas e de soluções para os clientes da divisão de Finanças Especiais, Futuro e Serviços de Segurança do banco multinacional de investimentos Citi, cuja sede é em Nova Iorque. Na mesma cidade fundou a ALK Capital, especializada em investimento no setor dos media.

Pace seria, portanto, apenas mais um yuppie norte-americano, viciado em Wall Street, eventualmente foco de reportagens em publicações económicas especializadas do seu país - mas sem direito a ser sequer citado numa coluna sobre futebol de um jornal português.

É-o, no entanto, nesta coluna porque resolveu trocar a fashionable New York City pela acanhada (73 mil habitantes), pós-industrial e chuvosa cidade de Burnley no coração do Lancashire, centenas de quilómetros a norte da palpitante Londres.

O norte-americano decidiu mudar de vida depois da Velocity Sports Partners, divisão de desporto da sua ALK, comprar 84% (por 200 milhões de libras, à volta de 228 milhões de euros) das ações do histórico Burnley FC, clube fundado em 1883 e há cinco anos seguidos na Premier League.

E não é o primeiro. Nem o segundo, nem o terceiro. É o sexto. Isto é, a Premier League, competição por pontos mais antiga do planeta, berço por natureza do futebol (ou soccer, para Pace), está, definitivamente, a americanizar-se.

Antes dele, cinco investidores americanos compraram igual número de clubes, dos quais, três são gigantes, Liverpool, Manchester United e o londrino Arsenal, e dois, os igualmente londrinos Fulham e Crystal Palace, de média dimensão. Sucede que esses investidores americanos ou se mantiveram nos EUA ou moram em cidades grandes, como Londres, Liverpool ou Manchester. Pace é o único disposto a morar na, repitamos, acanhada, pós-industrial e chuvosa Burnley - essa é, aliás, uma das razões para o orgulhoso Burnley FC permitir a venda.

"Ele vai morar aqui, ao lado da comunidade local, comprometido com o clube e a cidade", justificou-se o antecessor Mike Garlick para mostrar que não foi tudo apenas "about money".

