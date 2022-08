Universidades e politécnicos alimentam mercado tecnológico do Porto

Ribeira, Porto © André Rolo/Global Imagens

O diretor de tecnologia (CTO) da Xelerate.tech, empresa que ajudou a multinacional ISS Services a instalar-se no Porto, disse, citado pela Lusa, que o movimento tecnológico na cidade é algo de longo prazo, alimentado pelas universidades e politécnicos.

"Não é uma coisa de neste momento existirem pessoas disponíveis mas não sabermos os próximos tempos. É mais algo a longo termo", disse à Lusa Pedro Rocha, CTO da luso-alemã Xelerate.tech.

Além do "talento disponível, existe um grande número de universidades e institutos politécnicos que continuam, anualmente, a alimentar este mercado", refere o responsável da empresa.

A Xelerate "ajuda empresas a criarem 'tech hubs', centros tecnológicos, aqui em Portugal", com, por exemplo, soluções 'chave na mão', que implicam a criação da entidade e contratações.

"Não só no Porto, mas em Portugal, existe muito talento na área de tecnologia, o que é bom", descreve Pedro Rocha, que valoriza não só as "grandes empresas que vêm de fora de Portugal", mas também "muitas 'start-ups' portuguesas".

"Em especial no Porto", vincou, dizendo que na cidade "ainda existe talento disponível" alimentado pela academia.

Para Pedro Rocha, o Porto está rodeado por universidades, "muitas delas muito conceituadas, [que] permitem ter a projeção de que vai existir talento para os próximos anos", sustentou.

"Esse é um dos pontos muito positivos do Porto, para além do facto de Portugal ser um país, vamos dizer, agradável para viver, no sentido em que existe bastante estabilidade política, estabilidade económica", apontou.

Relativamente à instalação da ISS Services, para já ficará em instalações da Xelerate.tech, na zona industrial do Porto, estando prevista a existência de instalações próprias, também na cidade, mas ainda sem localização exata definida.

A ISS Services "é um gigante e líder mundial da área de 'Facility Management'" [gestão de instalações], com mais de 350 mil empregados, que "fazem tudo desde serviços de limpeza, segurança, 'catering', por exemplo, se existir uma cantina, ou manutenção do edifício", descreveu Pedro Rocha à Lusa.

Em causa está a gestão de infraestruturas como aeroportos, hospitais, escritórios de empresas ou sedes de bancos, referiu.

A ISS vai instalar no Porto "um centro tecnológico com o foco no desenvolvimento de 'software' para apoiar o negócio 'core' [principal] da ISS".

O objetivo da empresa dinamarquesa é "chegar a um valor superior a 100" pessoas na equipa de engenharia até ao final de 2023, mas no total serão mais de 120 pessoas a trabalhar no Porto.

O centro português da ISS "irá complementar os centros tecnológicos já estabelecidos em duas outras importantes localizações - Dinamarca e Polónia", de acordo com a informação avançada pela empresa.