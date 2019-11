Urbiwise avaliou 60 mil casas em duas semanas de vida

Lançada há apenas 15 dias, a urbiwise.com parece ter vindo ao encontro de uma vontade das famílias portuguesas. Em apenas duas semanas de funcionamento, foram avaliadas gratuitamente mais de 60 mil casas na plataforma, garantindo uma poupança total superior a 9 milhões de euros às famílias, assumindo que o custo de uma avaliação de um imóvel se situa, numa base média e conservadora, nos 150 euros.

“Com a plataforma Urbiwise, um consumidor final (seja proprietário, comprador ou interessado), pode aferir, de forma independente e completamente gratuita, a valorização de uma qualquer propriedade, seja uma casa ou um apartamento, o que for. Esta avaliação e valorização é realizada com recurso a centenas de fontes de informação, monitorizando o comportamento do mercado e observando o histórico de ofertas e transações de todas os bairros, zonas, freguesias e concelhos do país”, explica a empresa.

Toda esta informação é depois processada com recurso a algoritmos de Inteligência Artificial, que projetam um preço para cada casa ou andar em Portugal (incluindo ilhas). Acedendo à plataforma, basta inserir a morada ou o respetivo código postal para ficar a saber a avaliação da propriedade da família ou de uma que está interessado em adquirir.

