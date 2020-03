Urgência. Centeno garante descativação de despesa num máximo de três dias

O governo, agora sob o aval do ministro das Finanças, criou um “regime excecional de contratação pública e de autorização de despesa” de modo a responder aos “motivos de urgência imperiosa” no âmbito da resposta à crise do coronavírus.

A ideia, entre outras, é facilitar a vida à ministra da Saúde, Marta Temido, nas contratações de pessoas, nas compras de materiais e equipamentos e na aquisição de serviços.

O novo decreto-Lei n.º 10-A/2020, publicado ao final de noite de sexta-feira, 13, “estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – Covid-19”.

As medidas aprovadas suspendem temporariamente várias regras de controlo da despesa pública, designadamente o travão das cativações, que é controlado por Mário Centeno, bem como vários limites definidos no Código dos Contratos Públicos.

“No domínio da saúde, é prioritário que se garanta às entidades prestadoras de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a possibilidade de aquisição, com a máxima celeridade, dos equipamentos, bens e serviços necessários à avaliação de casos suspeitos e ao tratamento de sintomas e complicações associadas ao COVID-19, e, ainda, a tomada de outras medidas consideradas urgentes e imprescindíveis, designadamente em matéria de gestão de recursos humanos”, diz o diploma.

Uma das grandes novidades é que Centeno promete, desta feita, relaxar as regras de cativação de despesa, uma forma de não demorar a capacidade de reposta do SNS neste combate ao coronavírus.

“Nos casos devidamente justificados, quando seja necessária a descativação de verbas para o cumprimento dos objetivos estabelecidos no presente decreto-lei, a mesma considera-se tacitamente deferida logo que decorridos três dias após a apresentação do respetivo pedido”.

Fora deste regime de exceção, em situações normais, este processo das descativações pode demorar bastante e muitas fezes é indeferido porque as entidades não respeitam as regras previstas na lei de enquadramento orçamental e do Orçamento do Estado.

Supostamente, a partir de agora e até decisão do governo em contrário, vai ser mais fácil gastar e adjudicar compras e serviços junto do setor privado em matéria de saúde pública.

Despesa plurianual automaticamente aprovada

O diploma prevê ainda que os pedidos de autorização de despesa “consideram-se tacitamente deferidos, na ausência de pronúncia, logo que decorridas 24 horas após remessa, por via eletrónica, à respetiva entidade pública com competência para os autorizar”

As “despesas plurianuais” que resultam do presente decreto-lei também ficam “tacitamente deferidas se, após apresentação do pedido de autorização através de portaria de extensão de encargos junto do membro do Governo responsável pela área das finanças, sobre o mesmo não recair despacho de indeferimento no prazo de três dias”.

