Uso abusivo da designação couro custa 1700 M€ anuais aos curtumes europeus

Subproduto da indústria alimentar, a pele animal é tratada e transformada para indústrias como o calçado ou o automóvel. © Henriques da Cunha / Global Imagens

A proliferação de novos materiais que se apresentam como alternativas ao couro, mas que recorrem a esta designação para se apresentarem comercialmente, os chamados couros vegan ou biocouro , está a causar fortes danos na indústria de curtumes. A APIC, a associação portuguesa do setor, fala numa "proliferação destas utilizações abusivas, altamente penalizadora" da indústria e suporta-se nos dados da confederação europeia, a Cotance, para quantificar os danos: 1700 milhões de euros ao ano, correspondentes a cerca de 20% do volume de negócios do setor.

Há mais de uma década que a confederação reclama pela criação de legislação europeia que impeça o uso dos termos couro ou pele (leather) por outros materiais. Sem sucesso. Em simultâneo, a APIC tenta que o governo português siga o exemplo de países como a França, Itália, Bélgica ou Espanha, que têm legislação nacional de proteção à autenticidade do couro. Mas, também, não teve sorte, embora haja já um projeto de decreto-lei pronto, elaborado pelo IAPMEI, para esta matéria. Mas que não saiu, ainda, das gavetas do ministério da Economia.

O documento, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, estabelece que o couro "é o produto obtido da pele animal (...) e que foi curtida para se tornar imputrescível", e proíbe o uso do termo, "e seus derivados ou sinónimos", para designar quaisquer outros materiais, "independentemente do idioma utilizado".

Com o aproximar da presidência portuguesa da União Europeia, a APIC procurou sensibilizar o ministério da Economia para que usasse esse momento para colocar o tema na agenda europeia. Uma carta enviada em outubro, à qual não obteve, até agora, qualquer resposta. "Trata-se de um assunto em que estamos a trabalhar, com as várias entidades envolvidas, e sobre o qual nos pronunciaremos em momento oportuno", diz fonte oficial do gabinete de Siza Vieira ao Dinheiro Vivo.

"A falta desta regulamentação, nacional e europeia, é muito prejudicial ao setor porque permite o seu uso para promover materiais substitutos sem que lhes possa ser movida qualquer ação judicial", explicou, ao Dinheiro Vivo, o secretário-geral da APIC. Gonçalo Santos sublinha que a situação está a "limitar a competitividade" da indústria de curtumes, que gera mais de 3500 empregos, diretos e indiretos, em Portugal, e 33.000 em toda a Europa e uma faturação anual de oito mil milhões de euros. Se considerarmos as indústrias a jusante, como o calçado, marroquinaria, vestuário e até a indústria automóvel, a fileira gera um volume de negócios de 125 mil milhões, em toda a Europa, através de mais de 40 mil empresas e de dois milhões de trabalhadores.

Enquanto não conseguem que a União Europeia crie um regulamento de proteção da autenticidade do couro, a Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes e suas congéneres vão tentando educar e consciencializar os consumidores. Esta semana, a Cotance divulgou os resultados de um estudo de um laboratório independente alemão, o FILK (Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahne), que analisou as propriedades de nove dos materiais mais frequentemente referenciados como alternativas ao couro, designadamente os produzidos a partir de folhas de cato, de ananás, ou de desperdícios industriais de maçã, entre outros, comparativamente à própria pele.

O estudo conclui que "nenhuma das alternativas apresenta desempenho equivalente ao do couro", que tem melhores resultados ao nível da durabilidade, flexibilidade e resistência ao rasgo. "É fundamental que os consumidores percebam o défice de desempenho dos materiais alternativos e levem isto em linha de conta para que se assegurem de que os produtos que compram terão um desempenho de acordo com as suas expectativas", defende a APIC.

O laboratório alemão destaca ainda que as alternativas sintéticas consistem, geralmente, num suporte têxtil coberto por duas ou mais camadas de polímeros sintéticos, ou revestidos por PVC ou poliuretano. Ou seja, de materiais de base fóssil. "O consumidor está a ser iludido e induzido em erro. Pensa que está a comprar um artigo genuíno, amigo do ambiente, quando está a comprar uma imitação, produzida, muitas vezes, a partir de derivados de petróleo ou de fontes não renováveis", diz Gonçalo Santos. "Não há melhor desempenho ambiental do que o do couro genuíno", sublinha.

As peles transformadas pela indústria de curtumes, essencialmente de bovinos, ovinos e caprinos, são subprodutos da indústria alimentar. Sem esta transformação, que lhes permite ganhar novo uso como sapatos, malas, roupas ou estofos de carros, seriam milhões de toneladas ao ano de resíduos para resolver. Com destino provável em aterro.