Uso de duas máscaras está em estudo

Graça Freitas, diretora-geral de Saúde

A possibilidade de se usar duas máscaras em vez de uma só está em estudo, depois de o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano ter recomendado essa utilização, admitiu Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, em entrevista do Público.

"Temos neste momento dois grupos de peritos a estudar essa precaução", disse, sobretudo "pelo medo das novas variantes".

"Já andamos a consultar os peritos regularmente há muito tempo, e a última consulta, há cerca de duas semanas, foi no sentido de manter a recomendação atual. Agora, com a nova decisão do (CDC), voltámos a pedir a opinião dos peritos", explicou.

Na mesma entrevista, Graça Freitas também admite que a Direção-Geral de Saúde possa vir a recomendar o uso doméstico do oxímetro (aparelhos que medem o oxigénio no sangue), desde que as pessoas o saibam usar, no contexto de estarem infetadas. "Estamos a rever a norma do que as pessoas devem fazer em casa. Se calhar, com o que se sabe hoje... A norma está a ser revista, é do início da pandemia. Mas temos de perguntar se o

é útil e instruções, para saber como se põe, como deve ser feito".

Quanto com desconfinamento, a diretora-geral refere: "Não sabemos dizer exatamente quando será", nem se será gradual ou não. E deixa um aviso: "Quando se faz uma estratégia massificada, tem de se usar testes rápidos. Com isto, é importante deixar um alerta às pessoas: se tiverem um teste rápido negativo, não descontraim".