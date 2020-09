UTAO aponta para défice de 5,8% do PIB no primeiro semestre

O défice orçamental das administrações públicas terá sido de 5,8% do produto interno bruto (PIB) no primeiro semestre do ano, segundo cálculos divulgados esta quarta-feira pelos técnicos que prestam apoio aos deputados no parlamento.

“A UTAO estima que o saldo das AP no 1º semestre de 2020, em contabilidade nacional, se tenha situado entre – 6,3% e – 5,3% do PIB. O valor central da estimativa aponta para que o saldo orçamental tenha ascendido a – 5,8% do PIB”, lê-se na apreciação sintética da evolução orçamental: janeiro a julho de 2020.

