UTAO contraria governo. Orçamento de Medina agrava ambiente de crise em 2023

Rui Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) © Leonardo Negrão / Global Imagens

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 (POE/2023), se for executada na íntegra para chegar ao um défice público de 0,9% do produto interno bruto (PIB) no final do ano que vem, como deseja o governo e o ministro das Finanças, vai agravar o ambiente de crise económica que está já a instalar-se em Portugal e noutros países da Europa e do mundo.

Segundo uma primeira análise da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), "caso se concretizem as previsões da proposta de OE2023, a política orçamental será restritiva e pró-cíclica visto que o aumento do saldo primário estrutural irá contribuir para ampliar os efeitos da deterioração da atividade económica, i.e., em 2023 haverá uma consolidação orçamental em contexto de deterioração da conjuntura".

A equipa de especialistas coordenada pelo economista Rui Baleiras, que faz assessoria ao Parlamento em matéria de Finanças Públicas, tem, no entanto, dúvidas que no fim da história seja mesmo assim.

Governo promete sempre consolidação estrutural, mas nunca entrega

O passado recente mostra que os sucessivos orçamentos prometeram restritividade e consolidação estrutural das contas públicas portuguesas e acabaram por não a entregar, pelo menos no tamanho previsto no Pacto de Estabilidade (que deve voltar a ser ativado em 2023).

Segundo a UTAO, "importa salientar que o saldo primário estrutural nos anos do quadriénio 2020-2023 ficará abaixo do verificado no ano pré pandémico de 2019".

"Este indicador está em queda desde 2014, chegará a terreno negativo [défice] em 2022", no entanto, o Ministério das Finanças (MF) espera inverter este ciclo quase de rompante.

Agora, "espera o MF uma subida notável em 2023, para 1,6% do produto potencial nominal", observa a Unidade.

A UTAO explica que "a política orçamental é definida como pró-cíclica quando o efeito da política orçamental amplia o efeito do ciclo económico".

Em 2023, o governo espera um abrandamento da economia para um crescimento fraco, na ordem dos 1,3%, havendo já quem diga que pode ser pior (o FMI previu na semana passada um crescimento de apenas 0,7% para Portugal em 2023).

Portanto, a política orçamental restritiva [esmagamento dos défices sem contar com juros e ajustados do efeito do ciclo da economia] "em contexto de fase baixa do ciclo económico" diz-se pró cíclica, ou seja, agrava ainda mais ou precipita a crise que se está a formar no horizonte.

Há explicações para isso. Por exemplo, no OE2023, o governo não está a contar com milhares de milhões de euros de verbas que este ano desbloqueou para combater os efeitos da inflação e da guerra. Ou seja, Medina fez o OE, como se a situação melhorasse doravante e como se não fosse preciso mais apoios à economia.

Assim, comparando com 2022, Medina tem na mão um rol de enormes poupanças com medidas que deixarão de o ser ou de ser necessárias. Se vai ser mesmo assim, ninguém sabe. Mas a Finanças, fizeram o OE nesse pressuposto na mesma. A crise vai passar ou aligeirar em 2023.

E idem no caso da pandemia covid-19. Também aqui o governo e as Finanças estão a prever poupanças avultadas com a descontinuação de medidas covid (poupanças que, aliás, aconteceram já este ano, com o alívio, de facto, da pandemia).

Mas, uma vez mais, não se sabe se a pandemia está mesmo a terminar, se o próximo inverno corre melhor do que o anterior. O governo acha que sim e inscreveu muito dinheiro em poupanças neste quadro. Medidas e apoios que vão desaparecer de vez.

Assim, com tantas poupanças, este novo OE surge com muito menos capacidade de suportar a economia, podendo, como diz a UTAO, piorar a conjuntura nacional, algo que já está a acontecer em 2022, mostram alguns indicadores avançados.

OE é de contenção? Governo diz "não"

O debate sobre se o novo OE2023 é de contenção (ou não) tem subido de tom.

Segundo a Lusa, o primeiro-ministro, António Costa, recusa que a proposta orçamental para 2023 seja um "orçamento de contenção", assinalando que o Governo já "mobilizou oito mil milhões de euros para apoiar as famílias e as empresas" em Portugal.

No debate preparatório do Conselho Europeu (cimeira), que vai decorrer esta quinta e sexta-feira em Bruxelas, a deputada do Bloco de Esquerda (BE) Mariana Mortágua qualificou de "puro sadismo político" o facto de o Governo manter o "IVA da energia à taxa máxima de 23%", num país onde "mais de 1,5 milhões de pessoas passa frio no inverno", reportou a agência.

Ainda de acordo com a Lusa, Mariana Mortágua também questionou Costa a razão pela qual o governo diz "não ter margem para descer o IVA da luz", "tendo o Portugal o maior crescimento económico desde o ano de 1990", acusando o executivo de "contenção orçamental".