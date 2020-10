UTAO. Impacto das novas medidas é quatro vezes inferior ao previsto pelo Governo

João Leão, economista, professor universitário e político é o atual Ministro de Estado e das Finanças e responsável pelo Orçamento do Estado 2021, entregue esta semana no Parlamento. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) refez as contas do ministro das Finanças apontando para um impacto orçamental das medidas previstas para 2021 muito inferior ao estimado por João Leão.

"Na avaliação da UTAO, o contributo direto das novas medidas permanentes para o saldo orçamental de 2021 ascende a -499,3 milhões de euros. No relatório do Ministério das Finanças este contributo mede -1947,0 milhões de euros", lê-se na apreciação preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

No documento, os técnicos sublinham que "ainda assim, o impacto de -499,3 milhões de euros, ou -0,24% do PIB, é o maior contributo negativo para a consolidação orçamental dos últimos seis anos".

Em atualização