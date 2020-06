UTAO. TAP e Novo Banco podem pôr em causa projeções orçamentais para 2020

TAP e Novo Banco. Estas duas empresas são dois dos fatores de risco para as projeções orçamentais deste ano, defende a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), num relatório divulgado esta terça-feira, 16 de junho.

“Existem vários fatores de risco em torno das projeções orçamentais da PAOE/2020, com efeitos maioritariamente descendentes sobre o saldo orçamental assinalados pela UTAO ao nível da despesa primária. Entre estes, destacam-se os que decorrem das outras despesas de capital, onde se incluem as injeções e transferências de capital para entidades fora do sector das Administrações Públicas (AP), como é o caso da TAP e do Novo Banco”, pode ler-se no documento.

O gabinete de apoio ao parlamento sustenta que o “impacto orçamental destas operações em 2020 poderá vir a ser superior ao que se encontra atualmente reconhecido na despesa primária na PAOE/2020”.

“Para além deste aspeto, aos 8,8 mil milhões de euros de aumento proposto para a despesa primária na PAOE/2020, pairam ainda riscos ascendentes sobre esta despesa relacionados com as garantias do Estado previstas pelo Ministério das Finanças relacionadas com a resposta de emergência à COVID e com o PEES, cujo valor ascende a 15 mil milhões de euros. A este montante poderão acrescer mais garantias sem utilização ainda prevista, uma vez que, com a aprovação dos tetos solicitados na Proposta de Lei n.º 33/XIV, as AP poderão emitir até 24,9 mil milhões de euros em termos líquidos até 31 de dezembro”.

No Orçamento Suplementar, o governo prevê injetar até 1200 milhões de euros. A UTAO refere ainda no documento que o empréstimo a conceder à companhia aérea “não se encontra especificado nas medidas de política da PAOE/2020. É reconhecido como despesa de capital em contabilidade nacional pelo montante de 946 milhões de euros. Os restantes 254 milhões de euros constituem um risco orçamental descendente”.

“O empréstimo estatal a conceder à TAP Air Portugal constitui uma ajuda de Estado e foi autorizado pela Comissão Europeia até ao limite de 1,2 mil milhões, encontrando-se também orçamentado por este montante em contabilidade pública. Embora não se encontrando especificado nas medidas de política da PAOE/2020, este financiamento integra o UTAO|Unidade Técnica de Apoio Orçamental Sumário Executivo Relatório UTAO n.º 13/2020 Apreciação da Segunda Proposta de Alteração do Orçamento do Estado de 2020 4/72 cenário orçamental da PAOE/2020, considerado como um empréstimo em contabilidade pública e reconhecido como despesa de capital pelo montante de 946 milhões de euros em contabilidade nacional, por se assumir um elevado risco de perda de capital associado a esta operação”.

No Orçamento Suplementar, o Governo aponta para uma recessão de 6,9% este ano, com uma recuperação de 4,3% em 2021. O défice deverá saltar para 6,3% até ao final deste ano, ficando abaixo de 3% no próximo (o valor exato não foi detalhado). O rácio da dívida pública em percentagem do PIB salta para 134,4%, um valor recorde que ultrapassa a crise financeira de 2011/2014.

(Notícia atualizada)