Utilizadores dos serviços móveis cresceram 3,4% no primeiro semestre

© Pixabay

Dinheiro Vivo 31 Agosto, 2021 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Houve mais 414 mil assinantes de serviços móveis que efetivamente os utilizaram no primeiro semestre do ano, um aumento de 3,4% face ao período homólogo. Os cartões ativos com utilização efetiva totalizavam, a 30 de junho, 12,5 milhões. Os dados são da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que indica que este é "o maior crescimento registado desde que se iniciou a recolha deste indicador em 2010".

A Anacom explica este crescimento com a evolução dos planos pós-pagos e híbridos, que aumentou 5,7% nos últimos 12 meses, e que representam 62,9% do total de acessos, o que estará associado ao gradual levantamento das limitações de circulação iniciado na segunda quinzena de março. Já os planos pré-pagos mantêm uma tendência de decréscimo, que já vem desde 2012. Nos últimos 12 meses caíram -0,1%.

Também o tráfego de voz móvel em minutos aumentou 7% comparativamente ao período homólogo, fruto da pandemia. "Estima-se que, caso esta não tivesse ocorrido, o tráfego médio de voz móvel por acesso teria aumentado 4,6% neste semestre face a igual período de 2020", indica a Anacom, sublinhando que o efeito da pandemia durante os últimos cinco trimestres foi, em média, de mais 11,8% por trimestre. "A COVID-19 terá também influenciado o tráfego com destino a redes internacionais, que diminuiu 12,6%", acrescenta.

Já o número de utilizadores efetivos do serviço móvel de acesso à Internet fixou-se em 8 milhões, mais 2% do que em igual período do ano anterior, valor que corresponde a uma penetração na população de 78%, mais 1,5 pontos percentuais do que no primeiro semestre de 2020. A explicação para este aumento está na existência de um maior número de utilizadores do serviço de acesso à Internet através do telemóvel (+1,3%) e de computadores, tablets ou similares (+11,9%). Também neste último caso, trata-se do maior crescimento homólogo registado desde 2010, diz a Anacom, que admite que isso possa estar ligado ao Programa Escola Digital (lançado em setembro de 2020), ao gradual desconfinamento e ao início do verão.

Nos primeiros seis meses do ano, o tráfego de acesso à Internet em banda larga móvel cresceu 24,6% face ao período homólogo, o que é explicado pelo aumento do número de utilizadores, mas, também e em especial, pelo aumento da intensidade de uso do serviço. O tráfego médio mensal por utilizador ativo de Internet móvel aumentou 23,7% face ao período homólogo e cada utilizador de banda larga móvel consumiu, em média, 5,5 GB por mês, refere o regulador. Já o tráfego médio mensal gerado por PC/tablet/pen/router atingiu os 25,8 GB, um aumento de 27,6%. "A COVID-19 terá contribuído para a evolução ocorrida, especialmente no caso das ofertas suportadas em PC/tablet/pen/router", admite a Anacom.

No entanto, e apesar deste aumento semestral, o regulador lembra que os resultados de um estudo da Opensignal, permitem concluir que "Portugal é o país com menor consumo médio mensal de dados móveis entre os 65 países considerados". Os diferentes níveis de consumo de dados móveis resultam dos diferentes níveis de: penetração de 5G e banda larga fixa; utilização de redes Wi-Fi (onde Portugal se destaca); preços e características das ofertas disponíveis em cada país, especifica a Autoridade Nacional de Comunicações.

No período em análise, a penetração do serviço móvel ascendeu a 170,4 por 100 habitantes e a penetração de acessos móveis comercializados em pacote com serviços fixos foi de 48,1 por 100 habitantes.

Sobre o roaming, indicam os dados da Anacom que houve aumentos face a igual período do ano anterior em alguns tipos de tráfego. É o caso do tráfego de Internet "que voltou a crescer a taxas elevadas", de 30,9% no roaming in e de 37,3% no roaming out, depois da queda significativa com o início da pandemia, no segundo trimestre do ano passado.

Quanto a quotas de mercado, diz o regulador que a MEO foi o prestador com a quota mais elevada de acessos móveis ativos com utilização efetiva (40,4%), seguida da Vodafone (29,8%), da NOS (26,7%) e da NOWO (1,8%). No tráfego de Internet em banda larga móvel e a NOS que detém a quota mais elevada, com 45,4%, seguida da MEO e da Vodafone com 27,4% e 26,7%, respetivamente.