Vai viajar de avião este verão? Saiba que fazer para evitar constrangimentos

Com a chegada do verão e das férias, aumenta o tráfego aéreo e com ele possíveis constrangimentos nos voos. Só no ano passado, em Portugal, mais de 11 milhões de passageiros viajaram de avião. Destes, foram mais de quatro milhões (cerca de 39%) os que reportaram algum tipo de perturbação no seu voo. De acordo com a AirHelp (organização especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos) mais de 286 mil passageiros tiveram até direito a uma indemnização, que pode atingir os 600 euros.

Como lembra a organização, este ano com a realização da Jornada Mundial da Juventude, devem chegar a Portugal mais de 1,2 milhões de jovens, um fator que pode incrementar os cancelamentos ou atrasos dos voos.

Assim, e para ajudar a evitar que as férias comecem, ou terminem, com imprevistos indesejados, a AirHelp deixa alguns conselhos, para que andar de avião, neste verão, seja um complemento do merecido descanso.

Antes de começar as férias é importante escolher qual o aeroporto de partida. Assim aumentam as hipóteses de chegar ao destino sem grandes percalços, afirma a AirHelp, explicando que os aeroportos portugueses com maior nível de cumprimento, entre os que registaram um tráfego superior a um milhão de passageiros no Verão passado foram Faro, com mais de 70% dos passageiros que não sofreram qualquer constrangimento; em segundo lugar, o Aeroporto do Porto com 68% de passageiros e o Aeroporto de Lisboa com apenas 53% dos passageiros a não sofrer qualquer perturbação.

Selecionar a companhia onde quer viajar é importante, assim como saber quais as que têm menos perturbações. Diz a AirHelp que, em 2022, "as companhias aéreas com o maior volume de passageiros e também as mais fiáveis em termos de pontualidade foram a SATA Air Açores com mais de 73% dos passageiros a não sofrer qualquer constrangimento; a Easyjet com 60% dos passageiros e, a TAP Air Portugal com 53%.

É importante também saber se no aeroporto de destino têm existido perturbações no tráfego aéreo. Como lembra a AirHelp, em França, por exemplo, "o apoio à greve nacional dos controladores aéreos poderá perturbar o tráfego aéreo este verão e obrigar a desviar voos do espaço aéreo francês". Ou na Alemanha, onde a "Lufthansa reduzirá a frequência de cerca de 34 mil voos nos próximos meses, à medida que a escassez de pessoal no sector da aviação continua". Se acontecerem algumas destas situações, os voos de e para estes destinos podem mesmo ser cancelados.

Por último, a AirHelp lembra que em caso de perda, atraso ou extravio de bagagem, os passageiros podem reclamar. A organização recorda que em média, e de acordo com relatório Baggage IT Insights 2023 da SITA, mais de sete em cada mil bagagens são extraviadas ou chegam atrasadas ao seu destino.