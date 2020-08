Vai para Madrid ou Barcelona? Rendas baixaram 10%

À semelhança do que aconteceu nas principais cidades portuguesas ao longos dos últimos anos, também Espanha viveu um fenómeno idêntico em termos de subida do valor das rendas, muito por força da pressão turística. No entanto, tudo mudou com a pandemia.

Em alguns bairros de Madrid e de Barcelona, depois de aumentos na ordem dos dois dígitos ainda há poucos meses, há registo de rendas a caírem em torno dos 10%, segundo dados de julho divulgados pelo “El Economista”, reportando-se a informação da Fotocasa. Apesar da inversão, as duas cidades têm os preços do arrendamento 50% acima da média espanhola.

O confinamento que ocorreu um pouco por toda a Europa a partir de meados de março determinou quedas inesperadas no turismo, tendo daí resultado a passagem de cerca de 20% da oferta de casas de aluguer para turistas para o mercado tradicional do arrendamento, entre março e julho, nota o jornal, citando dados da Pisos.com.

No entanto, a mesma fonte assinala que esta redução nos preços pode ser temporária, tendo em conta que, havendo recuperação do mercado turístico, as rendas podem voltar ao valor original pré-covid.

O jornal reporta-se ainda à Century21 para destacar que a oferta de casas para arrendar também aumentou nos meses mais recentes, contribuindo para o recuo dos preços, tendo em conta que muitos proprietários, sem pressa para vender os seus imóveis, os arrendaram, já que os preços médios neste segmento terão caído em média 10% após o confinamento.

No caso específico de Barcelona, a mesma publicação refere que apresenta “as quedas mais acentuadas em relação ao ano anterior. Além disso, o preço das rendas diminui na variação mensal em todos os distritos”.