“Vai ser difícil passar o Orçamento como está” – EY

Entra como o Governo quer, mas nunca sai igual. E desta vez, a convicção de Luís Marques da consultora EY ainda é maior dadas algumas surpresas que encontrou na proposta de lei que o ministro das Finanças entregou na segunda-feira à noite, dia 16, ao Presidente da Assembleia da República, pouco faltava para as 23h30.

Entre as surpresas, as principais foram no IRS. “A primeira foi a não contemplação de mais escalões, porque o programa do governo tinha essa medida inscrita, no sentido de dotar o IRS de uma maior progressividade, aliviando em consequência a carga fiscal sobre a classe média”, começa por referir. “Por outro lado, surpreendeu-me a atualização dos escalões ser apenas de 0,3%, que conjugado com o efeito que já houve no ano passado, em que não houve atualização dos escalões, temos assistido a um agravamento da carga fiscal sobre as famílias”, lembrando a perda de poder de compra, tendo em conta uma subida dos preços em 1% em 2020.

Luís Marques acredita que talvez, na fase da especialidade, sejam introduzidas alterações, até porque o Partido Socialista já defendeu aumentos salariais na função pública acima dos 0,3% ou das pensões superior a uma atualização de 0,7%. E há também a dúvida sobre o aumento extraordinário das pensões. Na proposta de lei está escrito que “em 2020, o Governo reforça as pensões de valor mais baixo, de modo a aumentar os rendimentos destes pensionistas e a combater a pobreza entre as pessoas idosas”, mas até agora não foi esclarecido o âmbito e alcance desta medida e quando questionado, por diversas vezes pelos jornalistas na conferência de imprensa de apresentação do OE2020, o ministro das Finanças, afirmou que “a proposta só pode ser lida naquilo que contém” e que “o debate político vai continuar.”

Mas também há outras medidas que vão precisar de clarificação, como é o caso da majoração do valor da dedução por filho. “O que está escrito é claro: a dedução do segundo filho aplica-se sempre que os dependentes não tenham mais de três anos. O que significa que, na melhor das hipóteses, uma família poderá ter um dependente a beneficiar desta dedução”, indica o partner da EY, reconhecendo que para que o agregado tenha todo o potencial benefício “tem de ser uma natalidade acelerada, tem de haver uma décalage muito curta entre o primeiro e o segundo”.

É certo que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já esclareceu que é para todos os filhos a partir do segundo, independentemente da idade do primeiro. Mesmo assim, Luís Marques aconselha o Governo a clarificar o texto da Lei.

“Penso que vai ser muito difícil ao governo conseguir passar este OE tal e qual está e penso que a forma como foi feito vai no sentido de permitir alguma margem para negociação. Não acredito que os parceiros mais à esquerda do governo aceitem uma atualização salarial de apenas 0,3% e admito que haja uma margem para negociar”, conclui.

As dúvidas do IVA da luz

Outra medida que levanta, à partida, dúvidas a Luís Marques é o desenho da redução do IVA da eletricidade tendo em conta a “estrutura da potência contratada”, passando a taxa do imposto para o escalão intermédio (13%) ou mínimo (6%).

“É uma questão que oferece algumas dúvidas técnicas”, sublinha o líder da unidade de consultoria fiscal da EY em Portugal, acrescentando que “o IVA não foi concebido para que um mesmo serviço tenha diferentes taxas. Ou não se taxa, ou se taxa com um determinado valor.” Luís Marques alerta para o precedente que pode ser aberto com esta questão. “Taxá-lo em função de consumo pode ter alguma perigosidade porque a eletricidade é um bem essencial mas também o gás, então devíamos ter esta visão para o consumo de gás”, ou para outros bens “considerados essenciais.”

Em relação à autorização prévia da Comissão Europeia (CE), o partner da EY acredita que o argumento ambiental pode colher junto dos técnicos de Bruxelas, mas admite desde já “que o Governo não terá muita margem” para perder receita e poderá ser uma medida de curto alcance, dado que as famílias têm hábitos de consumo que não são fáceis de alterar.

Ganham as PME

No capítulo das empresas, Luís Marques considera que o Governo fez uma opção clara de beneficiar as firmas de pequena e média dimensão. “As medidas que vimos contempladas na proposta de lei ao nível do IRC são todas no sentido do desagravamento. Desde logo uma majoração de 30% nas empresas que subsidiem o passe social”, assinala, sublinhando que as restantes medidas “são relativamente moderadas”. O partner da EY dá o exemplo da tributação autónoma que “tem pouco impacto”.

“Aquilo que seriam medidas substantivas com materialidade, era a descida da taxa nominal do IRC, ou a reformulação dos escalões da derrama estadual, que é uma matéria que mais tarde ou mais cedo algumas empresas vão começar a questionar”, lembrando que este tributo tinha um caráter temporário, mas acabou por ir ficando.

“Ao nível de IRC, faltou alguma ambição ao governo em ser mais arrojado”, indica. “É tudo um jogo de equilíbrios”, sublinha Luís Marques, “mas se olharmos para as 100 maiores empresas de Portugal, que representam quase toda a fatia de IRC, essas não vão sentir nada de especial. Isso pode não ser mau, porque há um sentimento de estabilidade”.

Luís Marques confessa que esperava mais e confidencia que “quando estávamos a olhar para o OE na noite de segunda para terça-feira havia um comentário generalizado da minha equipa que dizia que parecia um orçamento de poucochinho. Há medidas avulsas, por exemplo, a dos jovens é interessante”, mas “vai aplicar-se a um espetro pequeno”, conclui.