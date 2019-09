Vai ser lançada uma bebida feita com água reciclada

A edição de 2019 do Caminho da Inovação vai decorrer amanhã na Fábrica de Água de Alcântara, em Lisboa. No evento, organizado pela Águas do Tejo Atlântico, será apresentado um produto de consumo cuja mensagem vai contribuir para abrir caminho à utilização de água reciclada.

Do programa deste ano, destacam-se os painéis dedicados à economia circular e à indústria 4.0. “A reutilização da água continua a ser um tema central tendo em conta as alterações climáticas e os episódios de seca extrema”, nota a Águas do Tejo Atlântico em comunicado.

O evento contará ainda com sessões de networking e a atribuição de prémios aos vencedores do “Desafio da Inovação” 2019.

Relativamente ao espaço expositivo, mais de quarenta de entidades irão partilhar os seus projetos mais inovadores com participantes.