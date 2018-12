Vai ser possível tirar um curso para vender casas de luxo

Bacalhau à mesa e Sozinho em Casa na televisão. A tradição ainda é o que era e neste ano voltou a cumprir-se. Frederico Abecassis faz parte dos milhões de portugueses que passam o Natal com Kevin McCallister, mas será porventura o único que sabe o preço da casa que dá nome ao filme. Foi a Coldwell Banker que a vendeu, em 2012, por 1,5 milhões de dólares, conta ao Dinheiro Vivo o CEO da imobiliária em Portugal.

Por cá, a Coldwell Banker já fez negócios dentro dos mesmos valores, e até maiores. “Recentemente vendemos uma moradia junto ao golfe do Estoril por três milhões de euros”, revela Frederico Abecassis. Para aproveitar o momento quente do mercado em Portugal, a imobiliária vai importar, logo no arranque de 2019, uma ferramenta criada pela casa-mãe nos Estados Unidos no ano passado. Chama-se Coldwell Banker Global Luxury e é um programa que promete escolher consultores a dedo e especializá-los na angariação e venda de casas de luxo.

“Os consultores que vão operar neste segmento terão de ser certificados. O programa funciona por convite e os escolhidos terão de ser bilingues, ter provas dadas de como já tiveram sucesso na venda de imóveis exclusivos e um círculo de influência profissional e pessoal alinhado com o público-alvo”, explica o responsável.

Fazer parte do programa, sublinha, dá aos consultores o acesso “aos clientes mais influentes do mundo”, já que as casas passam a integrar um portfólio exclusivo. Além de Portugal, a imobiliária tem escritórios em 87 países. No Global Luxury só entram propriedades avaliadas acima dos 850 mil euros. “Que também dá vantagens a quem está a tentar vender a casa”, assegura.

“Um proprietário que esteja a sondar o mercado para vender uma casa de luxo contacta a Global Luxury para que nós lhe façamos uma apresentação do serviço. E, antes da reunião propriamente dita, é enviado ao cliente um produto que nós chamamos Black Box”. A caixa negra, continua, inclui “a proposta de valor que fazemos da casa, a descrição do que vamos fazer para garantir o sucesso da venda e as revistas em que fazemos a promoção, que incluem parceiros como o The New York Times ou o Wall Street Journal”.

Apesar de o programa ainda não estar oficialmente ativo em Portugal, a imobiliária já começou a testar o Global Luxury. Na plataforma global constam quatro propriedades nacionais. A opção mais “acessível” é um T3 na freguesia lisboeta de Santa Maria Maior, avaliado em mais de 2,5 milhões de dólares (2,2 milhões de euros). A mais dispendiosa é uma propriedade de 11 quartos em Santo Estêvão, à venda por 7,4 milhões de dólares (6,5 milhões de euros).

“Achámos que era o momento certo para lançar o programa em Portugal porque o país está no foco do investimento estrangeiro. Temos tido muita procura dos EUA. Estando no programa, os imóveis portugueses passam a estar visíveis para estes compradores”, ressalva Frederico Abecassis.

Que venham mais Madonnas

Nas vésperas de um novo ano, otimismo é o que não falta no setor do luxo. Tanto que, em 2019, a Coldwell Banker espera aumentar o número de trabalhadores de 25 para cerca de 100. Às agências de Cascais e Lisboa vai juntar-se outra na capital, e há perspetivas de expansão da franquia para o Porto e para o Algarve.

No ano que agora termina, Frederico Abecassis destaca a forte procura por parte de franceses e brasileiros, “que continuam a ser os principais investidores em casas de luxo em Lisboa”. Aumentou ainda o interesse dos investidores turcos, à boleia da lei que concede a nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas.

Para 2019, a grande aposta é o mercado norte-americano. Por dois grandes motivos. “O primeiro é o fenómeno das tecnológicas que se têm instalado em Portugal, como a Microsoft ou a Google. Estas empresas não só trazem os seus quadros, que procuram casas de luxo, como aumentam o índice de confiança no mercado português”, explicita.

O outro é o efeito Madonna. “A vinda de celebridades tem um impacto real, ao contrário do que muitos pensam, porque cria uma moda. A dinâmica que se criou na Comporta, por exemplo, está associada às pessoas que lá vivem, como o designer Christian Louboutin. Cada post de Madonna nas redes sociais vale mesmo milhões a Portugal. Era bom que houvesse mais.” A Coldwell Banker, revela o responsável, já vendeu casas a algumas estrelas internacionais, mas os signatários das escrituras estão no segredo dos deuses.

Frederico Abecassis prevê que o mercado do imobiliário de luxo em Portugal continue a crescer, embora não ao ritmo dos últimos quatro anos. Para que o país consiga roçar a fasquia de Paris ou Milão, conclui, ainda é preciso investir muito, nomeadamente em infraestruturas como aeroportos privados ou marinas.