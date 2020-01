Valor adjudicado em contratos públicos colapsa no final de 2019

O valor adjudicado pelo setor público (ministérios, institutos públicos, empresas públicas, autarquias, etc.) a fornecedores privados afundou no quarto trimestre do ano passando, caindo mais de 20% face a igual período de 2018, indicam cálculos do Dinheiro Vivo a partir dos valores oficiais publicados pelo Instituto dos Mercados Públicos, no Portal Base.

Esta redução nos últimos três meses do ano passado é o pior registo desde 2012, o primeiro ano completo do programa de ajustamento e de austeridade. No segundo trimestre de 2012, o valor em contratos públicos afundou mais de 38%.

Segundo indicam as próprias Finanças, na nova proposta de Orçamento do Estado (a de 2020, entregue a 16 de dezembro passado), o ano de 2019 deverá ter sido marcado por uma forte contenção orçamental em várias rubricas da despesa, como “outra despesa corrente” (que não salários) e “investimento público”.

Ambas as rubricas vão ficar significativamente abaixo do que foi orçamentado em 2019, tendo em conta a estimativa mais recente do ministro Mário Centeno, na proposta de Orçamento do Estado para 2020. Isso ajuda a explicar a forte travagem na contratação pública de grandes obras, projetos e fornecimentos vários.

A forma de contratação mais penalizada em 2019 foram os ajustes diretos, que caíram 37% no quarto trimestre e 26% no ano de 2019 como um todo. Compensaram os concursos públicos, por exemplo, cujo valor aumentou 12% no quatro trimestre, mas apenas 2% se considerado o ano completo.

Essa contenção na despesa ajudou o governo a reduzir o défice público em 2019, devendo este baixar para um mínimo histórico em democracia equivalente a 0,1% do produto interno bruto (PIB). Este ano (2020), o ministro das Finanças, Mário Centeno, quer continuar neste caminho, tendo por meta um excedente de 0,2% do PIB.

As contas do Dinheiro Vivo, a partir dos dados oficiais, indicam que, em 2019, o setor público contratou com os privados pouco mais de 7,5 mil milhões de euros em obras públicas e outros fornecimentos, valor que sobe apenas 3,8% face a 2018, ano em que o aumento foi bastante superior, cerca de 6,8%. Em 2017, o salto face a 2016 atingiu uns impressionantes 32%.

Ou seja, 2019 não foi, de facto, um ano de proa para o crescimento da contratação pública, logo, para a faturação das empresas privadas também. A contenção na despesa acabou por refletir isso, mesmo que de forma parcial.

Isso está patente, por exemplo, na execução do investimento público. Em contabilidade pública, conceito de caixa, o governo tinha orçamentado mais de 5,9 mil milhões de euros em investimentos em 2019, mas segundo as suas estimativas mais recentes só terá investido, de facto, 4,7 mil milhões de euros. Dá uma poupança superior a 1,2 mil milhões de euros no ano passado.

O mesmo aconteceu com as outras despesas correntes. Estava orçamentada uma despesa de 2,4 mil milhões de euros em 2019, mas as Finanças, na sua proposta de OE2020, dizem que só vão gastar aqui cerca de 1,1 mil milhões de euros, o que dá uma poupança de mais 1,3 mil milhões face ao orçamentado.

Concursos públicos salvam a face

Como referido, o aumento da contratação pública acabou por ser salvo pelo crescimento de 25% no valor dos concursos públicos, pelo lançamento de algumas grandes obras no setor ferroviário, portuário e de telecomunicações, algumas já prometidas e em atraso.

Assim, em 2019, o valor contratado através da modalidade de concurso público ascendeu a 3,6 mil milhões de euros, ou seja, valeu quase metade da contratação pública total anual.

O maior contrato feito em 2019 e também o maior da anterior legislatura (primeiro governo PS, de António Costa) é a empreitada geral para construir o subtroço Alandroal – Linha do Leste, que integra o eixo ferroviário de Évora. É também o segundo maior contrato em valor dos registos do Portal Base, que remontam a meados de 2009. Este foi adjudicado pela Infraestruturas de Portugal (IP) pelo valor 130,5 milhões de euros a duas empresas espanholas (Sacyr Infraestructuras e Sacyr Somague). Assinado a 22 de maio deste ano, prevê-se que a obra dure 860 dias (perto de dois anos e meio).

A segunda maior empreitada de 2019 e da anterior legislatura toda é no setor portuário, um concurso que diz respeito à terceira fase da ampliação do molhe leste do Porto de Sines. A Conduril – Engenharia ganhou o concurso e o valor do investimento ronda os 72 milhões de euros, num contrato com duração de três anos.

A terceira maior obra da anterior legislatura e a sexta mais valiosa dos registos volta a ser uma relativa à ampliação da linha ferroviária de Évora, mas no subtroço Freixo – Alandroal. A construtora Mota-Engil venceu o concurso cujo contrato foi celebrado a 8 de abril deste ano. Avaliada em quase 75 milhões de euros, prevê-se que a obra decorra durante 730 dias (dois anos).

A quarta maior empreitada atribuída por concurso em toda a legislatura (nona maior do histórico do portal dos contratos públicos) é também relativa à linha de Évora. Desta feita, diz respeito à construção do subtroço Évora Norte – Freixo. O contrato foi celebrado no último dia de fevereiro (publicado em março), tendo um valor de 46,6 milhões e euros à cabeça. A duração prevista do projeto é de 540 dias (um ano e meio). A IP adjudicou a obra a três empresas: COMSA, Fergrupo e Constructora San José.

É também na ferrovia a quinta maior obra de 2019 e da legislatura (por concurso) e 11ª maior de que há registo. Assinado em 23 de maio deste ano, trata-se do contrato que prevê a “conceção, fornecimento, montagem e manutenção” de vários troços da rede ferroviária nacional, sinalização incluída. A IP adjudicou o projeto a duas empresas (Thales Portugal e SISINT) por um valor de 40,6 milhões de euros. O serviço deverá ser prestado ao longo de 2673 dias (mais de sete anos).

O sexto maior contrato celebrado pelo anterior governo de António Costa não é na ferrovia. É na rede de comunicações de emergência (SIRESP – Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal), designadamente a que falhou de forma dramática e trágica na altura dos grandes incêndios, nos últimos dois anos. Foi lançado um concurso público e a 9 de abril foi assinado o contrato entre o Ministério da Administração Interna e o vencedor, a Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia. O Estado vai pagar 30 milhões de euros pela “aquisição de serviços de suporte à Rede Nacional de Segurança Interna”. O contrato terá a duração de 1825 dias (precisamente cinco anos), segundo a informação do governo no Portal Base.