Valor da produção agrícola em Portugal sobe 3,2% em 2019, acima da média da UE

Campos agrícolas da empresa Sudoberry.

De acordo com o boletim divulgado pelo gabinete estatístico europeu, a França é o país com maior rendimento do setor da agricultura (77 mil milhões de euros), seguindo-se a Alemanha (58,2 mil milhões de euros), a Itália (57,8 mil milhões de euros), a Espanha (51,7 mil milhões de euros) e a Holanda (29,1 mil milhões de euros).

A Letónia foi o país onde o valor da produção agrícola mais subiu de 2018 para 2019 (21,1%), seguindo-se a Estónia (16,1%), enquanto no outro extremo, com os maiores recuos, estão a Eslovénia (-3,3%) e a Eslováquia (-2,4%).

Considerando os países com maior valor da produção agrícola, este aumentou 10,6% na Alemanha e 3,5% na Holanda, mas recuou em França (-1,6%), em Itália (-1,2%) e Espanha (-0,9%).