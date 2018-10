Valor das casas sobe para máximo e supera os 1200 euros

O valor médio da avaliação bancária da habitação registou uma subida mensal de 9 euros em setembro e atingiu para os 1.205 euros por metro quadrado, um novo recorde.

Comparando com o mês de setembro de 2017, a subida foi de 70 euros, correspondente a 6,2%.

No caso dos apartamentos, o valor médio de avaliação teve um aumento mensal de 12 euros em setembro, para 1.264 euros por metro quadrado, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Nas moradias, o valor médio de avaliação subiu 9 euros para 1.111 euros por metro quadrado.

“A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Algarve [9,7%] e a menor no Alentejo [4,3%]”, adianta o INE.

“De acordo com o Índice do valor médio de avaliação bancária, em setembro, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Autónoma da Madeira e o Alentejo Litoral apresentaram valores de avaliação superiores à média nacional [30%, 22%, 11% e 4% acima do registado para o país, respetivamente] “, destaca.

Portugal vive um boom no setor imobiliário, com os preços das casas a disparar e a oferta de crédito à habitação a oferecer condições mais favoráveis. A forte procura turística tem ajudado a suportar o aumento dos preços no mercado.

A febre no imobiliário em Portugal tem levado a situações de despejos em cidades como Lisboa e Porto. O Partido Socialista tem promovido o adiamento da votação de uma proposta de alteração das regras para o setor da habitação.

Apesar de responsáveis governamentais e do setor financeiro afastarem a existência uma bolha no setor imobiliário no país, os preços das casas continuam a aumentar.

O Banco de Portugal implementou em julho deste ano medidas com restrições no acesso ao crédito à habitação e ao consumo, que também tem vindo a aumentar, podendo registar em 2018 o ano mais forte desde 2010.