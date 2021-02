Valor das operações com cartão de pagamento caiu 10% em janeiro deste ano

Caixa multibanco cartão ATM. © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Fevereiro, 2021 • 14:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de operações com cartão caiu 19,6% no mesmo período, para 171,2 milhões, de acordo com os dados publicados pelo banco central.

De acordo com os dados apurados pelo BdP, o valor das compras com cartão atingiu, no mês passado, pouco mais de três mil milhões de euros, uma redução de 12,8% em relação ao período homólogo, com o número de operações a reduzir-se em 17,6%, fixando-se em 83,2 milhões.

"Os setores de atividade mais afetados foram a restauração, a Administração Pública e o alojamento, com reduções de 57,9%, 60% e 77,5% no valor das compras com cartão, respetivamente", detalhou o BdP, na mesma nota.

"Apesar de o setor do comércio a retalho ter registado uma contração de 2,7% em termos homólogos, em janeiro de 2021 o valor das compras em supermercados/hipermercados cresceu 12,9% e as compras em estabelecimentos de produtos alimentares, bebidas e tabaco subiu 48,5%", indicou a entidade.

O BdP revelou ainda que a "evolução de janeiro de 2021 representou um agravamento face a dezembro de 2020, em que a redução homóloga tinha sido de -1%, e justifica-se pelo reforço das medidas de confinamento, com o encerramento das escolas".

Além disso, segundo o banco, "apenas entre março e junho de 2020, durante o primeiro período em que vigoraram medidas de confinamento igualmente restritivas, se verificaram reduções mais expressivas nos pagamentos com cartão do que estas", recordando que "em abril de 2020, registou-se uma quebra de 28,8% no valor das operações com cartão".

O BdP aponta ainda que "os dados sugerem que as medidas de confinamento adotadas no início de 2021 estão a ter um impacto menos significativo no valor das compras efetuadas com cartão do que as adotadas entre março e junho do ano passado".

Segundo o BdP, "de 18 de janeiro a 14 de fevereiro de 2021, período de confinamento generalizado com as escolas encerradas, o valor das compras com cartão, efetuadas por portugueses em Portugal, registou uma redução homóloga média de 21%, que compara com uma diminuição de 37% durante as primeiras quatro semanas de confinamento de 2020 (entre 16 de março e 12 de abril)".

Por sua vez, "os levantamentos de numerário tiveram uma evolução muito semelhante, embora com um impacto mais expressivo: a redução média do valor dos levantamentos de 28% em 2021 compara com uma diminuição de 41% em 2020".