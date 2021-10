Valor dos créditos em moratória cai para 19,2 mil milhões em setembro

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

O valor dos créditos em moratória nos bancos a operar em Portugal desceu 17,2 mil milhões de euros em setembro, face ao mês anterior, fixando-se nos 19,2 mil milhões de euros.

"Esta variação reflete as reduções de 8,7 mil milhões de euros nos empréstimos concedidos a particulares e de 8,1 mil milhões de euros nos empréstimos a sociedades não financeiras, e resulta do término da moratória pública a 30 de setembro de 2021 [para as adesões que ocorreram até 30 de setembro de 2020]", refere o Banco de Portugal numa nota sobre moratórias divulgada esta sexta-feira.

"Esta evolução prolongar-se-á pelo mês de outubro, uma vez que algumas instituições só registam o fim destas moratórias após o final de setembro", adianta.

No final de agosto, existiam créditos de 36,3 milhões de euros abrangidos pela moratória pública. As moratórias privadas, nomeadamente a da Associação Portuguesa de Bancos, já tinham terminado.

O fim da medida, que permitiu a famílias e empresas suspenderem o pagamento das prestações mensais dos empréstimos aos bancos, levanta alguns receios relativamente a um eventual aumento do incumprimento.

Os banqueiros têm indicado estar tranquilos com o fim da medida e apontam que os casos de clientes que não conseguem retomar o pagamento das suas prestações são geríveis.

Segundo uma estimativa da Fitch, 20% dos créditos abrangidos por moratória em Portugal vão entrar em incumprimento.

Famílias com 5,4 mil milhões em moratória

De acordo com o Banco de Portugal, no final de setembro, o montante de empréstimos dos particulares abrangidos por moratórias era de 5,4 mil milhões de euros. O valor corresponde a 4,2% do total de empréstimos dos particulares, e compara com 11,1% em agosto.

No caso das empresas, houve uma redução de 8,1 mil milhões de euros nos empréstimos em moratória, "justificada pelo decréscimo transversal em todos os setores de atividade".

Os empréstimos das sociedades não financeiras em moratória totalizavam 13,4 mil milhões de euros no final de setembro. Trata-se de 17,6% dos empréstimos a empresas. Em agosto, o peso dos créditos em moratória das empresas no total de empréstimos concedidos a este segmento era de 28,5%.

"O setor do alojamento e restauração continuava a ser o setor com maior proporção de empréstimos em moratória. Em setembro, 37,1% do montante de empréstimos concedidos a este setor encontrava-se em moratória, menos 17,8 p.p. (pontos percentuais) do que em agosto", adianta a nota estatística do Banco de Portugal.

Refere que "nos setores mais vulneráveis, tais como definidos no Decreto-Lei n.º 22-C/2021, de 22 de março de 2021, existiam, em setembro, 16,5 mil empresas abrangidas por moratórias". "O montante de empréstimos com pagamento suspenso era de 5,3 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição de 2,9 mil milhões de euros face a agosto", destaca.

Atualizada às 12H07 com mais informação