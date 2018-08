Valor dos fundos de investimento nos 26,5 mil milhões em junho

O valor das unidades de participação dos fundos de investimento era de 26,5 mil milhões de euros no final de junho, valor semelhante ao registado no final de 2017, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Segundo o banco central, houve um aumento de 200 milhões de euros do montante em depósitos, que foi atenuado por uma redução de 100 milhões do montante aplicado em títulos de dívida, emitidos por entidades residentes, e em ativos não financeiros, resultante da venda de imóveis no mesmo montante.

Os particulares mantiveram-se como o principal setor investidor em fundos de investimento, detendo cerca de 43% do total das unidades de participação em circulação no final de junho de 2018.

Durante o primeiro semestre de 2018, o montante aplicado pelos particulares aumentou 300 milhões de euros.

Esta variação foi atenuada pela redução do investimento das entidades do setor financeiro e do setor não financeiro em 200 milhões de euros e em 100 milhões de euros, respetivamente.