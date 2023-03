Alastair McCapra © DR

Ao Dinheiro Vivo, o CEO do CIPR (Chartered Institute of Public Relations), que está a desenvolver um standard global para automatizar a classificação da fiabilidade das notícias, explica os maiores desafios que chegam com a Inteligência Artificial (IA). Mas também aponta oportunidades.

Alastair McCapra é o orador convidado no evento da APCE, amanhã às 17.30.

O ChatGPT é um tema quente neste momento, prevendo-se que possa substituir muito do trabalho que é feito na comunicação - texto e imagem. Será este instrumento uma ajuda ou um risco gigante?

Pode ser uma tremenda ajuda, mesmo ainda num estado inicial e bastante primitivo. Utilizamo-lo já no trabalho para poupar tempo, na construção de textos ou de apresentações, e estou certo que será uma ferramenta cada vez mais útil. Muitos dos serviços a que recorremos são muito intensivos em termos de trabalho e de pensamento, é um desafio que conseguimos endereçar com este apoio e simultaneamente abrir atalhos úteis para sermos mais produtivos.

Mas há riscos...

No seu estado atual, o ChatGPT não se preocupa com a verdade. Se pedirmos para produzir um artigo no estilo da Wikipédia, fá-lo-á, inventando referências falsas em livros e revistas inexistentes. O grande risco advém de confiar no que ele lhe diz em vez de o tratar como uma sugestão útil. Acredito que vamos ver alguns erros públicos muito embaraçosos de pessoas que confiaram no ChatGPT para lhes dar respostas, um pouco como a forma como os primeiros utilizadores da tecnologia sat nav - o início da navegação por satélite - foram parar à beira de penhascos ou a entrar em rios, confiando no que a aplicação lhes dizia em vez de usarem os seus olhos e o seu bom-senso.

Pode a IA representar um risco para o emprego, mas também para a segurança dos conteúdos produzidos no universo da comunicação empresarial?

Um risco para o emprego certamente, mas sinto que o risco para a segurança do conteúdo é ainda maior. O volume de falsificações e mentiras que podem ser propagadas agora ultrapassa tudo o que já existiu anteriormente na história humana. Este é um grande risco para todos os tipos de organizações, é cada vez mais necessário desenvolver defesas contra a desinformação, tal como têm contra os ciberataques.

O fator humano terá sempre vantagem sobre a IA nas emoções despertadas nos clientes?

Não. Já podemos ver como os tweetbots automatizados podem ou inflamar a discussão pública com retórica inflamatória e reivindicações falsas; igualmente, os governos e outros atores podem utilizar sistemas automatizados para inundar discussões sérias com lixo e distração. Não há nada de mágico sobre "o toque humano" e nós, humanos, respondemos emocionalmente a todo o tipo de estímulos.

Porquê?

Somos muito fáceis de manipular, especialmente quando se trata de raiva e repugnância. Também muito do conteúdo produzido pelo homem é lixo de baixo nível - as pessoas balbuciam as suas opiniões mal informadas sobre o tiktok ou filmam algum truque ridículo. A IA não tem de se "esforçar" muito para produzir conteúdos que sejam mais sedutores ou mais excitantes do que isso.