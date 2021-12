Van Dunem assume Administração Interna até às eleições

Lisboa, 12/04/2019 - Decorreu hoje no Ministerio da Justiça uma entrevista a Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem, jurista e política portuguesa, actual ministra da Justiça do XXI Governo Constitucional de Portugal Francisca Van Dunem - Ministra da Justiça (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, vai acumular as suas funções com a pasta da Administração Interna até às eleições legislativas de 30 de janeiro.

A informação consta em nota da Presidência da República que aceita a demissão de Eduardo Cabrita.

"O Presidente da República aceitou hoje as propostas do primeiro-ministro, de exoneração do Dr. Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna, bem como da sua substituição pela Dra. Francisca Van Dunem, que acumulará com as funções de Ministra da Justiça", pode ler-se

Ainda segundo a mesma nota, "os Secretários de Estado do MAI são reconduzidos."

A formalidade da tomada de posse realizar-se-á este sábado, "pelas 15h00, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém."