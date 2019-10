Foz do Tejo. Vanguard investe 220 milhões em 450 casas em Oeiras

Venderam o apartamento mais caro do país e preparam-se para fechar nos próximos dias, com Paula Amorim, a compra da Herdade da Comporta. Entre um negócio e outro, a Vanguard Properties adquiriu 33 hectares na zona do Jamor. É lá que vai nascer o empreendimento Foz do Tejo, o “melhor projeto de sempre do concelho de Oeiras”, adianta José Botelho, diretor-geral da promotora, em declarações ao Dinheiro Vivo.

O investimento previsto é de 220 milhões de euros, o maior que a Vanguard fez até agora em Portugal. O projeto, que foi beber o nome à Foz do Douro, contempla a construção de 450 habitações, uma “pequena componente hoteleira” e ainda uma zona de serviços. Será dividido em duas áreas: o Alto do Rio e o Alto do Farol. “Estamos a ultimar detalhes para começar a construir as infraestruturas. Queremos criar uma nova zona em Oeiras, que é um local estratégico porque tem falta de habitação de qualidade e vai crescer muito em empresas e escritórios.”

A crescer estão também os investimentos da promotora no Algarve. Em 2020 será lançado o projeto The Shore, junto à Quinta do Lago, com 26 apartamentos de luxo. Ainda antes está prevista a apresentação do Bayline, em Armação de Pêra, que terá 256 apartamentos com vista para a praia e “está a ter uma procura maluca”. O projeto resulta de “uma promoção imobiliária que não continuou em 2011”, e para o qual estavam já assinados 62 contratos-promessa. “Quando comprámos o terreno obrigámos o vendedor a reembolsar, com o valor que recebeu, todas as pessoas que já tinham pago parte das casas.”

No total, a empresa já investiu 730 milhões desde que entrou em Portugal, em 2016. José Botelho garante que, para a Vanguard, “o céu é o limite”.

Para a Infinity e mais além

Mais perto do céu está a Infinity Tower, o projeto mais mediático em Lisboa. A torre de 26 andares que a Vanguard conta começar a construir em Campolide “assim que a câmara emitir a licença” já tem reservados perto de 50 dos 195 apartamentos.

Aquela que será a maior torre residencial da capital já foi apresentada no Dubai e em Hong Kong, mas é entre os portugueses que está a despertar curiosidade. 90% das reservas foram feitas por investidores nacionais, incluindo dois duplex de quatro milhões de euros.

“No Salão Imobiliário de Lisboa realizámos 1143 encontros com potenciais compradores e fechámos mais de 30 negócios, o que foi uma enorme surpresa. Estava à espera de vender dois ou três apartamentos. Todos os dias há quatro ou cinco interessados que vêm ao nosso escritório fazer reservas.”

Para José Botelho, o interesse na Infinity deve-se às características raras do projeto.

“Tem uma localização estratégica, próxima de muitas vias de comunicação e transportes. Todos os apartamentos têm varanda, mesmo os T0. Além disso, o edifício oferece um conjunto de serviços a que os portugueses não estão habituados. Tem a piscina mais alta do país com vista panorâmica, spa, ginásio, campo de padel e jardins. São serviços que os edifícios residenciais não têm porque são baixos”. A obra foi adjudicada à Mota Engil e vai demorar 28 meses a concluir.

O responsável conta também que, nos próximos anos, a zona envolvente sofra mudanças drásticas. “Está a ser criado o corredor verde que vem da Avenida de Ceuta, está também a acontecer reabilitação da Praça de Espanha e vai ser recuperada a zona de sete rios e da Avenida José Malhoa. O Infinity vai ser o ponto de mudança de toda aquela zona”, sintetiza.

No verão, a Vanguard foi notícia por ter vendido o apartamento mais caro do país, por 7,2 milhões de euros, no edifício Castilho 203, no centro de Lisboa. Nesse projeto, há sete apartamentos ainda por vender, mas não é por falta de interessados. “Foi uma obra que nos deu muito trabalho e, felizmente, foi reconhecido por uma clientela sofisticada. Por isso atingiu preços nunca antes vistos em Portugal. Quando destaparmos o edifício acho que vai valorizar ainda mais, e os últimos sete apartamentos poderão ser vendidos por um preço mais alto.”

Ainda em Lisboa, dentro de duas semanas deverá ser lançado o edifício Tomás Ribeiro 79, em Picoas. Um investimento de 18 milhões de euros que vai transformar em 28 apartamentos um antigo posto de distribuição dos correios.

A Vanguard assume que não faz casas para a classe média pois, “somando todos os custos, hoje é quase impossível vender uma casa nova em Lisboa por menos de cinco ou seis mil euros por metro quadrado”, enquanto o poder de compra da classe média portuguesa esbarra em torno dos três mil euros. José Botelho ataca o IVA da construção, de 23%, que considera “completamente absurdo”, e ainda os prazos de licenciamento de “dois ou três anos”, que fazem disparar os custos da promoção.

O que também está a demorar mais do que o previsto é a assinatura da venda da Herdade da Comporta, que a promotora comprou juntamente com Paula Amorim. José Botelho garante que a escritura será assinada na próxima semana, ou “o mais tardar no início do próximo mês”. Faltam conhecer “decisões administrativas”, relativas ao recurso apresentado pela Total Value, uma das lesadas do Grupo Espírito Santo, para tentar travar o negócio. “Estamos à espera de notícias sobre essa matéria, e uma vez estando isso terminado passamos diretamente para a escritura.”

Para José Botelho, o processo, que se baseia no pressuposto de a venda da Comporta ser prejudicial para os credores, “é um fait divers grave e completamente irresponsável”, porque “a sociedade gestora é a única entidade com competência para decidir a venda e mais de 80% dos acionistas votaram a favor”. O consórcio de Paula Amorim e Claude Berda planeia investir até 1,5 mil milhões de euros na Comporta num prazo de oito a 15 anos.