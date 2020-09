Vanguard investe 25 milhões em projeto residencial na Graça

A Vanguard Properties vai investir 25 milhões de euros na construção do empreendimento Terraços do Monte, na zona da Graça, em Lisboa.

O projeto, o primeiro da promotora no centro histórico de Lisboa, arranca no primeiro trimestre de 2021 e deverá estar concluído num prazo de pouco mais de dois anos.

O Terraços do Monte terá cinco pisos, (apenas dois acima da cota da rua) e 24 apartamentos com tipologias que variam entre o T1 e o T4, todos com grandes varandas com vistas sobre Lisboa, garante a promotora. A área total de construção é de cerca de seis mil metros quadrados.

Os futuros moradores terão acesso a um conjunto de amenities de luxo, como piscina, ginásio, health club e serviço de conciérge 24 horas. Está também prevista a instalação de uma obra de arte de um artista português.

Segundo José Cardoso Botelho, diretor da Vanguard Properties, o Terraços do Monte será um “edifício super-premium na zona histórica de Lisboa, onde todos os apartamentos terão as mais deslumbrantes vistas”, dada a “extraordinária localização”.