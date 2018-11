Vanguard investe 30 milhões em torre de 34 apartamentos nas Amoreiras

Arrancam em janeiro as obras que vão transformar o número 11 da Avenida Conselheiro Fernando de Sousa na “A´Tower”. A promotora imobiliária Vanguard Properties vai investir 30 milhões de euros no edifício da zona das Amoreiras, em Lisboa, que passará a ser um prédio de habitação com 34 apartamentos, com tipologias que variam entre o T1 e o T5.

Segundo o comunicado enviado pela promotora, as obras do até agora edifício de escritórios estarão concluídas em julho de 2020. Mas a venda dos apartamentos arranca já este mês.

O edifício, que foi adquirido pela Vanguard no final de 2016, tem 15 andares e três caves, que serão transformadas em parque de estacionamento. Será ainda acrescentado um 16º piso, destinado a uma piscina exterior.

O projeto de reconversão do imóvel estará a cargo do atelier Saraiva + Associados. A promotora vai ainda lançar um concurso para uma “intervenção artística” a incluir numa das fachadas laterais do imóvel.

A Vanguard Properties, que é detida por Claude Berda e José Cardoso Botelho, tem investido nos últimos anos no setor imobiliário em Portugal. Juntamente com a Amorim Luxury, a promotora lidera o consórcio que subscreveu o contrato de promessa de compra e venda dos terrenos da Herdade da Comporta.