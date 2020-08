Vanguard enfrentou a pandemia e já vendeu 40% do projeto algarvio Bayline

A Vanguard Properties já vendeu 40% dos 256 apartamentos do projeto imobiliário Bayline desde março de 2020, quando iniciou a comercialização, avança a promotora. Apesar de ter iniciado as vendas em pleno surto pandémico, a colocação dos apartamentos “tem-se revelado um sucesso”, diz José Cardoso Botelho, diretor geral da empresa.

O empreendimento, que representa um investimento de 85 milhões de euros, começou a ser construído em dezembro de 2019 e deverá estar estar concluído no verão de 2022.

O Bayline é um condomínio fechado, junto à Praia dos Pescadores, em Armação de Pera, com 256 apartamentos T1, T2 e T3. Este empreendiemnto é um dos últimos projetos residenciais “beachfront” possíveis de serem desenvolvidos no Algarve e o único em condomínio fechado com vista mar, lagoa e a 30 metros da praia, destaca a Vanguard em comunicado.

O projeto assegurou a certificação ambiental BREEAM (Building Reseach Establishment Environmental Assessment Method), um sistema cuja classificação integra em nove fatores: gestão, saúde e bem-estar, energia, transporte, materiais, resíduos, água, utilização do solo e ecologia e poluição.

O condomínio vai disponibilizar um conjunto de serviços e áreas de lazer, como concierge, SPA, ginásio, piscinas interior e exterior, dois hectares de espaços verdes e campos desportivos. A maioria dos apartamentos têm ao mesmo tempo vista para o mar e para a Lagoa, zona natural protegida.