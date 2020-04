Vanguard. “Não vamos suspender nenhum projeto”

A Vanguard Properties, promotora imobiliária com negócios centrados no segmento premium, mantém em desenvolvimento toda a sua carteira de projetos no país. A empresa tem empreitadas, contratadas e em curso, no valor de 400 milhões de euros. Em entrevista por email ao Dinheiro Vivo, José Cardoso Botelho, diretor da empresa, assegura que nenhum projeto será suspenso, apesar de admitir que Portugal deverá entrar este ano em recessão. O responsável aponta para um prazo entre 12 a 18 meses para o mercado recuperar.

Quantos empreendimentos tem a Vanguard em desenvolvimento no país e qual o valor de investimento?

Neste momento, desenvolvemos os projetos Castilho 203, A’ Tower, White Shell, Bayline, Infinity, TR 79, Muda Reserve Quintas e Casas & Villas da Aldeia. Em breve, começaremos o Alto do Farol, Alto do Rio e Terras da Comporta. No 4º trimestre deste ano, desenvolveremos o The Shore (Algarve) e o River Bank (Lisboa). O valor das empreitadas, contratadas e em curso, rondará os 400 milhões de euros.

Como tem corrido a venda e a concretização de negócios desde que foi conhecido o primeiro contaminado pelo novo coronavírus em Portugal, ou seja, desde 2 de março? Houve cancelamentos?

Entre os dias 2 de março e 13 de março deram-se alguns cancelamentos de reservas e adiamentos e cancelamentos de contratos de promessa. Após o dia 13, tivemos alguns adiamentos por parte de clientes nacionais e internacionais, mas mesmo assim, todos os dias temos assinado contratos – embora, a logística seja necessariamente complexa. Desde o dia 16 que não realizamos visitas aos nossos empreendimentos, evitando o máximo de exposição dos funcionários dos empreiteiros a visitantes. Apenas trabalhamos através de teletrabalho, nomeadamente vídeo conferência.

Nos últimos dias, e após cerca de uma semana de interrupção, recomeçaram os pedidos de informação tanto por parte de clientes nacionais como europeus e sobretudo da Ásia. Estamos agora a concretizar cerca de 22 contratos de promessa do nosso empreendimento Bayline, a somar a 16 já celebrados.

Acreditamos que, a maioria dos clientes que pediram para adiar a celebração de acordos ou contratos, uma vez terminado o estado de emergência, em Portugal e nos principais mercados emissores, irão subscrever esses contratos.

Os empreendimentos sofreram algum constrangimento devido à pandemia do novo coronavírus, nomeadamente paragem de obras?

Por ora, nalgumas obras, tem havido um pequeno decréscimo da atividade, nomeadamente por alguns atrasos na entrega de materiais o que poderá implicar alguns ajustes nos cronogramas. Todas as empreiteiras, implementaram programas específicos Covid-19, visando promover a segurança dos trabalhadores em obra e a manutenção dos trabalhos. É muito importante manter alguns sectores da economia em funcionamento dado que não é financeiramente possível o Estado e os bancos financiar a custo zero todas as empresas e privados, em simultâneo.

Os empreiteiros sabem que o nosso grupo é extremamente rigoroso e pontual nos pagamentos, e por isso, em pelo menos duas obras, têm reforçado as equipas.

Como encaram os acionistas da Vanguard esta ‘suspensão’ da economia em Portugal?

Esta situação ocorre em praticamente todo o mundo. Até agora, do ponto de vista sanitário e de saúde pública, parece que Portugal tem tido uma melhor performance vis-à-vis os seus congéneres europeus. Naturalmente que é preocupante, desde logo, do ponto de vista humanitário. O que vai determinar a dimensão da crise é a duração desta fase e a disponibilização, em larga escala, primeiro, de antivirais e mais tarde de uma vacina. É quase certo, que iremos ter uma recessão em 2020, mas estamos convencidos que Portugal, se tomar as medidas certas (visando promover o investimento estrangeiro), poderá no setor imobiliário, retomar algum crescimento no próximo ano, especialmente no segmento residencial de nível alto e premium situado em Lisboa, Porto e Algarve, e depois um caso à parte, que é a Comporta.

A Vanguard mantém a confiança no mercado ou está a equacionar suspender alguns projetos?

Mantemos a confiança no mercado e não vamos suspender nenhum projeto. Consideramos que Portugal continua a ser um mercado atrativo. A manutenção de taxas de juro baixas é propicia ao investimento imobiliário, pois as alternativas são escassas. Agora, acreditamos que, os clientes no futuro, em compras em planta, terão maior preocupação com a qualificação do dono de obra, nomeadamente, do seu histórico e capacidade económica e financeira, bem como informação sobre a qualidade e a solidez do empreiteiro.

Alguns dos projetos em curso, vão começar, em breve, a construção das infraestruturas, as quais demoraram 12 a 24 meses a concluir. Ou seja, teremos estes empreendimentos concluídos em termos de infraestruturas numa fase em que acreditamos que o mercado terá recuperado.

Comporta é um paraíso

O turismo é um dos sectores que mais tempo irá demorar a sair desta crise. Nessa medida, como está a ponderar o desenvolvimento do projeto da Comporta?

O setor turístico será por razões óbvias um dos mais afetados, mas acredito que a recuperação seja relativamente rápida, entre 12 a 18 meses. Os nossos investimentos na área turística são essencialmente na Comporta. Nesta fase, preparamos o reinício das obras de infraestruturas num dos lotes e o início de outro, que durarão 12 e 24 meses, respetivamente. Pelo que, quando as primeiras unidades estiverem em fase de lançamento, acreditamos que o mercado já recuperou. Portugal, e a Comporta em concreto, são um verdadeiro paraíso na Europa e acreditamos que o potencial é enorme para um produto de elevadíssima qualidade e sustentável. Tendo o nosso grupo empresarial uma visão de longo prazo e elevada posição de liquidez acumulada, ultrapassaremos esta crise de forma confortável.

O mercado internacional, forte cliente da Vanguard, voltará ao país?

Esta crise é global. A Europa é, e continuará a ser, o melhor continente para se viver, a todos os níveis – por questões de segurança, ambientais, culturais, infraestruturas, gastronómicas, entre muitas outras – ou seja, com a melhor qualidade de vida. E Portugal, claramente, é o País mais interessante da atualidade na Europa e por isso tem sido a opção de muitos. Se, lograrmos ultrapassar esta pandemia, melhor que os nossos congéneres, a imagem de Portugal sairá, inclusivamente, reforçada e teremos condições para atrair ainda mais investidores e pessoas a desejar residir em Portugal.

Na atual fase da economia, acha que o Governo deveria repensar o fim dos vistos gold em Lisboa e Porto?

Sem dúvida alguma. O setor representa cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) e teve um papel preponderante na recuperação económica e financeira de Portugal pós-2013. Uma vez mais, é essencial Portugal ser capaz de atrair capital e intelecto de outros países, nomeadamente da Ásia, Brasil, África do Sul, Turquia, EUA, Canadá, entre outros. Para tal, é absolutamente essencial manter o programa de vistos gold, eventualmente com alguns ajustes. É falso que o custo médio das casas em Lisboa ou no Porto tenha aumentado devido aos vistos gold – considerando que, por exemplo em 2019, representaram uma fração das transações, cerca de 3%. Poderia fazer sentido, por exemplo, estipular que as habitações dos titulares dos vistos gold quando não se destinarem a habitação permanente dos próprios, deveria integrar uma plataforma de arrendamento, a preços inferiores aos de mercado, durante o período do próprio visto gold. Desta forma, promovia-se o arrendamento a preços mais acessíveis. É nossa convicção que a rentabilidade não é um elemento muito relevante.

Qual foi o valor das transações da Vanguard em 2019 e quantos imóveis (unidades) vendeu?

Nos últimos 12 meses, celebrámos contratos com um valor total de cerca de 140 milhões de euros e um valor médio a rondar o um milhão de euros por unidade.

E o que prevê para o ano de 2020?

Este ano, deveremos ter uma redução no volume da procura, devido ao Covid. Esperamos ainda assim, a partir do verão recuperar parte do atraso e realizar não menos de 100 a 120 milhões de euros nos próximos doze meses.