Veículos elétricos mais do que duplicam as vendas na Europa no 2.º trimestre

Carregamento de carro elétrico no Porto.

O mercado de veículos elétricos mais do que duplicou as vendas de viaturas novas na Europa no segundo trimestre, anunciou a Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) nesta sexta-feira.

Mais de 210.000 veículos foram vendidos (+231,6%), com fortes aumentos na Espanha e na Alemanha, em particular, mas também na Áustria e na Bélgica. As viaturas 100% elétricas representam 7,5% das vendas na Europa, contra 3,5% no segundo trimestre de 2020.

Os automóveis a gasolina, cuja venda de veículos novos a Comissão Europeia propôs que termine na União Europeia (UE) a partir de 2035, representam menos de metade das vendas, com 1,17 milhões de veículos vendidos, o que corresponde a 41,8% do mercado, contra 51,9% no segundo trimestre de 2020.

Os híbridos recuperaram 19,3% do mercado, atrás dos carros a diesel (20,4%, contra quase 30% em 2020). Os híbridos 'plug-in' representam 8,4% do mercado, impulsionados por fortes vendas em Itália.

Muitos construtores automóveis assumiram o compromisso de apostar em veículos elétricos, com a promessa de eliminar os motores de combustão das suas gamas até à década de 2030.