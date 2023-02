Veículos importados usados foram mais de dois terços das matrículas novas em 2022

© DR

A importação de ligeiros de passageiros usados representou 67,1% do total de matrículas em Portugal em 2022, de acordo com dados apresentados esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De acordo com o balanço anual da ACAP, em 2022 foram matriculados 104908 ligeiros de passageiros que "já tiveram uma matrícula noutro Estado", detalhou o secretário-geral da associação, Helder Pedro.

"Portugal sempre foi um mercado que teve uma grande penetração de veículos importados usados, mas andava nestas percentagens dos 20%/25% e subiu exponencialmente", acrescentou o responsável da ACAP.

Helder Pedro atribuiu esta subida à crise de semicondutores, que provocou uma falta de veículos usados no mercado português.

"Naturalmente, os canais de livre circulação na União Europeia levaram a que houvesse, digamos, esta importação de veículos em 2022", defendeu o secretário-geral, acrescentando que a idade média dos automóveis registados era de sete anos.

Antes da pandemia da covid-19 e da problemática decorrente da escassez de semicondutores, em 2019, foram matriculados 79.459 ligeiros de passageiros que já tinham sido registados noutro país, representando 35,5% do total de matrículas. No ano seguinte, este valor caiu para 58.106, mas aumentou a sua 'quota' em 4,5 pontos percentuais.

No ano anterior ao período em análise, os 72.586 importados representaram 49,5% do total de matriculados.

A componente da idade média dos automóveis levanta preocupação na ACAP, com o presidente do seu Conselho Estratégico dos Construtores de Automóveis, Pablo Puey, a assinalar os efeitos nos objetivos ambientais e nas vendas.

"A primeira preocupação que temos é ambiental. Se um carro que está a entrar tem sete anos, venha de onde venha, está a aumentar as emissões no país. A nossa primeira preocupação é que temos um parque velho, que é poluente, e que temos de renovar", registou Puey.

Puey, também diretor de operações em Portugal do grupo PSA, mostrou ainda reservas quanto ao impacto da importação no comércio de automóveis.

"Um mercado de 180.000 que tenha 100.000 carros importados usados é uma grande preocupação", vincou.

Já o presidente da ACAP, José Ramos, alertou para os efeitos da imposição da venda exclusiva de carros elétricos a partir de 2035 na União Europeia, pedindo medidas para a sua regulação.

"Com as medidas que foram aprovadas ontem [terça-feira] pelo Parlamento Europeu, se não houver medidas que impeçam a importação, ou pelo menos reduzam a importação de carros usados, (...) vamos aumentar ainda mais a importação de carros usados, que têm motores a combustão", defendeu José Ramos, também presidente da Toyota Caetano Portugal.

Veículos híbridos e com bateria

Os carros híbridos e com baterias representaram 36% do total de automóveis ligeiros de passageiros matriculados em 2022, segundo a ACAP. Destes 36%, 15% tinham motorizações híbridas (HEV), 11% eram exclusivamente elétricos (a bateria, BEV) e 10% apresentavam-se como híbridos 'plug-in' (PHEV).

Os ligeiros de passageiros a gasolina representaram a maior fatia (42%), enquanto 18% dos novos registos diziam respeito a motorizações a gasóleo.

A nível europeu, os veículos movidos a energias alternativas representavam 47% das novas matrículas, com os híbridos a somarem quase um quarto (23%) de todas as matrículas.

Os BEV somavam 12% e os PHEV 9%, ao passo que 36% eram exclusivamente a gasolina e 16% unicamente a gasóleo.

Os dados apresentados pela ACAP, e que incluem informação da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), colocam Portugal como o nono país com maior quota de veículos exclusivamente a bateria entre as novas matrículas, numa lista encabeçada por Suécia (33%), Países Baixos (24%) e Dinamarca (21%).

Este aumento da quota de mercado de motorizações híbridas e elétricas permitiu a redução da média de emissões de dióxido de carbono por veículos ligeiros de passageiros. Em 2022, este valor foi de 104 gramas (g) por quilómetro (km), contra 108 g/km no ano anterior e 135 g/km em 2019.

"Tem havido uma mudança muito significativa naquilo que é a mobilidade na União Europeia e também em Portugal, e este quadro dá-nos exatamente a comparação com os dados de 2022 ligeiros de passageiros no que respeita a um indicador que agora é fundamental na análise em todos os mercados, que são as energias alternativas", sublinhou o secretário-geral da ACAP, Helder Pedro.

A quota de mercado de BEV cresceu substancialmente nos últimos anos, passando de 1% em 2017 para 11% no último ano.

Quanto à posição relativa, o secretário-geral da associação apontou que os bons resultados de outros países também se devem a estímulos adotados pelos seus governos com vista à mobilidade elétrica.

"Portugal manteve-se estável em relação ao que já existia, com uma ligeira alteração no ano passado, do valor, mas valores diferentes de valores que são praticados de incentivos noutros países da União Europeia. Estamos a falar de sete mil, oito mil ou nove mil euros. A Roménia tem 10.000 euros de incentivo, e Portugal passou de três mil para quatro mil euros", lamentou.

Questionado sobre uma potencial pressão sobre a rede elétrica com um aumento da quota de veículos a bateria no parque automóvel português, Helder Pedro afastou as preocupações e remeteu para a produção de energia renovável no país.

"É esse o caminho que os governos têm que apostar: haver cada vez mais a energia renovável que possa, digamos assim, compensar aquilo que é o excesso de procura que vai existir quando houver eletrificação", sublinhou.