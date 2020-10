Veja em direto: Conferência AICEP "Exportações e Investimento"

Luis Castro Henriques, na Conferência AICEP em 2019. © Carlos Costa/Global Imagens

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) dá início esta segunda, dia 19, à conferência anual, este ano dedicada ao tema "Exportações e Investimento". Este ano, o evento foi dividido em quatro sessões.

Devido às circunstâncias, o evento será transmitido através de live streaming, a partir do auditório da AICEP, no Edifício Entrecampos 28.

A abertura estará a cargo de Rosália Amorim, diretora editorial do Dinheiro Vivo.

A sessão contará com a intervenção do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, com o tema Internacionalização e Investimento - o impacto da pandemia COVID-19 na atividade das empresas e perspetivas para o futuro.

Já a intervenção do ministro do Planeamento, Nelson de Souza, terá como tema o Programa de Recuperação e Resiliência.