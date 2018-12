Vêm aí mudanças nos impostos com o novo Orçamento. Conheças-as

Reinvestimento de mais-valias provenientes da venda de casas, o fim do Pagamento Especial por Conta e as novas regras de retenção na fonte do trabalho suplementar são algumas das medidas incluídas no OE/2019 que vão ter impacto na vida das empresas e das famílias. Como refere Augusto Paulino, Head of tax do Grupo Your, destaca algumas das principais mudanças a ter em conta.

EMPRESAS

O Orçamento do Estado que entra em vigor a 1 de janeiro de 2019 não traz mudanças de fundo na tributação direta das empresas, centrando-se essencialmente em alterações de pormenor. E também houve medidas que acabaram por não constar da versão final. Entre as que ficaram pelo caminho está:

O aumento da tributação autónoma sobre as despesas com viaturas de serviço, que constava da proposta inicial e o agravamento da derrama estadual incidente sobre níveis de lucro tributável elevados.

Relativamente ao que muda, destaca-se o fim do Pagamento Especial por Conta. Em resultado da discussão na especialidade, a dispensa do PEC não fica dependente de solicitação dos contribuintes, sendo aplicável (automaticamente) desde que cumpram as obrigações fiscais nos dois anos anteriores.

Por outro lado, é também eliminado o valor mínimo de matéria coletável para as empresas no regime simplificado de IRC. Na prática, mesmo com um nível de atividade baixo, as empresas neste regime pagavam um valor mínimo de imposto aproximado de €830 (valor de 2018). Assim, para 2019, deixa de existir um valor de coleta mínima (um pouco em linha com o fim do PEC).

Adiada fica, lembra Augusto Paulino, uma revisão mais profunda do regime simplificado do IRC, que estava prevista para o início de 2019.

Mas algumas das mudanças mais relevantes para as empresas em 2019 podem surgir fora do OE, nomeadamente a conclusão durante o ano de 2019 do processo de revisão do quadro de benefícios fiscais em vigor. Recorde-se que a meio do ano de 2018 houve uma revisão intercalar nos benefícios fiscais, que incluiu, por exemplo, o fim de um dos benefícios fiscais mais utilizado pelas empresas relacionado com a criação de postos de trabalho para jovens e desempregados de longa duração.

Na área da justiça tributária também são esperadas novidades para 2019 havendo a expectativa de que possam existir novidades nesta matéria durante o ano de 2019, dando continuidade a algumas medidas já implementadas no final de 2018.

FAMÍLIAS

Em 2019 não haverá atualização dos escalões do IRS em linha com a inflação, mas serão alteradas as regras de retenção na fonte autónoma para trabalho suplementar e rendimentos de anos anteriores.

Este OE cria ainda o regime dos ex-residentes que prevê a exclusão de tributação de 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais dos sujeitos passivos que, tornando-se fiscalmente residentes em Portugal em 2019 ou 2020, não tenham sido residentes nos três anos anteriores.

Em 2019 haverá também novidades ao nível do reinvestimento das mais-valias, alargando-se o regime que agora existe para a habitação própria permanente (que permite a não tributação total ou parcial dessas mais-valias) às situações em que o valor de venda do imóvel é aplicado na contratação de seguros, fundos de pensões ou regimes públicos de capitalização.

Entre outras condições, esta nova possibilidade de reinvestimento é apenas aplicável a contribuintes reformados ou com pelo menos 65 anos de idade e implica uma limitação da disponibilização de rendimento produto contratado a um valor anual correspondente a 7,5% do valor investido.

Ao nível do IVA, destacam-se as alterações e clarificações de situações em que passa a ser aplicada a taxa reduzida de 6%, nomeadamente, nas próteses capilares destinadas a doentes oncológicos prescritas por receita médica (atualmente sujeitas a 23%);

Livros eletrónicos (antes apenas aplicável a livros em suporte físico);

Espetáculos, incluindo cinema, touradas e festivais, sendo a taxa de 6% aplicável já a partir de 1 de janeiro de 2019.