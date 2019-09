Venda de automóveis cai 14,2% em agosto

As vendas de veículos automóveis em Portugal recuaram 14,2% em agosto. Segundo os números publicados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), no mês passado foram vendidos 16 035 veículos.

A quebra não se fez sentir em todas as categorias de automóveis. A venda de veículos ligeiros caiu 19% em relação a agosto de 2018. No entanto, o registo de novas matrículas de veículos de ligeiros de mercadorias aumentou 14,6%. Face ao período homólogo a subida foi de 1,4%. O mercado de veículos ligeiros diminuiu no total 13,7% em agosto.

A quebra nas vendas foi ainda mais significativa no mercado de veículos pesados, que engloba passageiros e mercadorias, e que registou uma descida de 31,2%. Foram comercializados 307 veículos desta categoria em agosto. Nos primeiros oito meses de 2019 houve, no entanto, uma subida de 5,9% nas vendas.

Nos primeiros oito meses de 2018 entraram em circulação mais de 188 500 novos veículos nas estradas portuguesas, menos 5% do que em 2018.

(Em atualização…)