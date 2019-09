Venda de automóveis cai 14,2% em agosto

As vendas de veículos automóveis em Portugal recuaram 14,2% em agosto. Segundo os números publicados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), no mês passado foram vendidos 16 035 veículos.

A quebra não se fez sentir em todas as categorias de automóveis. A venda de veículos ligeiros caiu 19% em relação a agosto de 2018. No entanto, o registo de novas matrículas de veículos de ligeiros de mercadorias aumentou 14,6%. O mercado de veículos ligeiros diminuiu no total 13,7% em agosto.

A quebra nas vendas foi ainda mais significativa no mercado de veículos pesados, que engloba passageiros e mercadorias, e que registou uma descida de 31,2%. Foram comercializados 307 veículos desta categoria em agosto. Destes, 282 foram veículos de mercadorias e 25 de pesados. Nos primeiros oito meses de 2019 houve, no entanto, uma subida de 5,9% nas vendas.

Nos primeiros oito meses de 2019 entraram em circulação mais de 188 500 novos veículos nas estradas portuguesas, menos 5% do que em 2018.

Renault afunda

É a marca de carros ligeiros de passageiros mais vendida em Portugal em 2019, mas em agosto as vendas da Renault tombaram 57% face ao mesmo mês do ano anterior. A marca registou 1063 novas matrículas no mês passado, 8,5% do total, um valor que compara com as 2486 registadas em agosto de 2018. Desde o início do ano a Renault vendeu mais de 21 mil veículos ligeiros de passageiros, menos 15% do que no período homólogo.

Em agosto, a marca preferida dos automobilistas portugueses foi a Peugeot, que registou um aumento de 1,5% nas vendas, o equivalente à venda de 1326 carros. Nos primeiros oito meses do ano as vendas totalizaram as 16 843 unidades, mais 2,1% face a 2018.

No segundo lugar do pódio surge a Mercedes-Benz, que em agosto vendeu 1222 carros ligeiros de passageiros, um aumento de 10% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No total do ano até agora a marca registou uma quebra ligeira das vendas, de 0,1%.

Entre as marcas que mais sentiram a travagem no mês de agosto contam-se a Fiat, cujas vendas recuaram mais de 27%, a Opel (-44%), a Volkswagen (-21%) e a Nissan (-50%).

Em contramão com a tendência do setor esteve a Citroën, cujas vendas subiram 17,6%, a Dacia, com um aumento de 11%, e a Volvo, que cresceu 21%.

Luxo acelera

A marca de carros de luxo mais vendida no mês passado foi a Jaguar. Foram registadas 66 novas matrículas, mais 24,5% face ao período homólogo. A marca vendeu 602 carros desde o início do ano em Portugal, menos 3,4%.

As vendas da Porsche também aumentaram no mês em análise. Foram registados 64 carros da marca, mais 28% do que no ano anterior. No total do ano foram vendidos 422 carros. A ACAP ressalva, no entanto, que estes números não incluem a totalidade das matrículas Porsche registadas em Portugal.

A Ferrari não vendeu qualquer carro em agosto, bem como a Aston Martin. A Bentley vendeu um automóvel e a Lamborghini registou quatro vendas.

A Tesla não tem disponíveis os dados relativos às vendas de 2018, mas em 2019 já registou 1321 registos. Em agosto foram vendidos 66 carros da marca liderada por Elon Musk.